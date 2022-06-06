5'inci kattan düşen inşaat işçisi yaralandı - Son Dakika
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5'inci kattan düşen inşaat işçisi yaralandı

06.06.2022 11:28
5'inci kattan düşen inşaat işçisi yaralandı

AKSARAY'da, çalıştığı inşaatın 5'inci katındaki iskeleden düşen Afganistan uyruklu İsmail Muhammed (28), ağır yaralandı.

AKSARAY'da, çalıştığı inşaatın 5'inci katındaki iskeleden düşen Afganistan uyruklu İsmail Muhammed (28), ağır yaralandı.

Olay, saat 09.00 sıralarında Yeni Sanayi Mahallesi'nde inşaat halindeki 6 katlı bir binada meydana geldi. Afganistan uyruklu İsmail Muhammed, 5'inci kattaki iskelede sıva yaparken dengesini kaybedip düştü. Yaklaşık 17 metre yükseklikten düşen Muhammed, yaralandı. Mesai arkadaşlarının çağırdığı ambulansla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Muhammed'in sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu bildirildi.Olayla ilgili soruşturma sürüyor.


5'inci kattan düşen inşaat işçisi yaralandı
5'inci kattan düşen inşaat işçisi yaralandı
5'inci kattan düşen inşaat işçisi yaralandı
5'inci kattan düşen inşaat işçisi yaralandı
5'inci kattan düşen inşaat işçisi yaralandı
5'inci kattan düşen inşaat işçisi yaralandı
YORUMLAR
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Kaynak: DHA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel 5'inci kattan düşen inşaat işçisi yaralandı - Son Dakika

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