Olay, saat 09.00 sıralarında Yeni Sanayi Mahallesi'nde inşaat halindeki 6 katlı bir binada meydana geldi. Afganistan uyruklu İsmail Muhammed, 5'inci kattaki iskelede sıva yaparken dengesini kaybedip düştü. Yaklaşık 17 metre yükseklikten düşen Muhammed, yaralandı. Mesai arkadaşlarının çağırdığı ambulansla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi 'ne kaldırılan Muhammed'in sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu bildirildi.Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Kaynak: DHA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › 5'inci kattan düşen inşaat işçisi yaralandı - Son Dakika

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