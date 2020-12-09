5'inci kattan iş yerinin tentesine düşen Elvan bebek, taburcu edildi - Son Dakika

ADANA'da, 2 yaşındaki Elvan Almila D., 5'inci kattaki evlerinde pencerenin kenarında oyun oynadığı sırada dengesini kaybederek, zemin kattaki iş yerinin tentesine düştü. Başından yaralanan ve hastaneye kaldırılan Elvan, tedavisinin tamamlanmasının ardından taburcu edildi.

Olay, 5 Aralık günü merkez Yüreğir ilçesine bağlı Atakent Mahallesi'ndeki apartman dairesinde meydana geldi. 5'inci kattaki evlerinin oturma odasında oynayan Elvan Almila, annesinin mutfağa gitmesinin ardından pencere kenarında duran kanepenin üzerine çıktı. Bu sırada dengesini kaybeden minik Elvan Almila, pencereden düştü. Apartmanın altındaki iş yerinin demir tentesine düşen Elvan Almila, başından yaralandı. Durumu fark eden anne ve baba, iş yerine indi. Bu sırada komşuların ihbarı üzerine olay yerine sağık ve Can-Kur ekipleri sevk edildi. Düştüğü çatıdan alınan Elvan, ekiplerin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. Kızının başından yaralandığını gören anne Zülbiye D. ise gözyaşlarına boğuldu. Hastanede yapılan müdahalede Elvan Almila'nın kafatasında çatlak olduğu tespit edildi. Tedaviye alınan Elvan Almila, 2 gün sonra taburcu oldu. Elvan'ın ailesi olayın ardından evlerinin pencerelerine demir taktırdı.