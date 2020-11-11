5'inci Kolordu İstihkam Alay Komutanlığından "İstihkam Yetenekleri Gösterisi" - Son Dakika

5'inci Kolordu İstihkam Alay Komutanlığından "İstihkam Yetenekleri Gösterisi"

11.11.2020 19:15
5'inci Kolordu İstihkam Alay Komutanlığından

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), 5'inci Kolordu İstihkam Alay Komutanlığı tarafından "İstihkam Yetenekleri Gösterisi"nin icra edildiğini duyurdu.

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), 5'inci Kolordu İstihkam Alay Komutanlığı tarafından "İstihkam Yetenekleri Gösterisi"nin icra edildiğini duyurdu.

MSB'nin Twitter hesabından yapılan açıklamada, Kırklareli'de bulunan 5'inci Kolordu İstihkam Alay Komutanlığınca gerçekleştirilen "İstihkam Yetenekleri Gösterisi"ne ilişkin fotoğraflar paylaşıldı.

Açıklamada, "Faaliyette askerlerimiz tarafından en zorlu görevler başarılı şekilde yerine getirildi." ifadesi kullanıldı.

Milli Savunma Bakanlığı, Kırklareli, Twitter, İcra, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel 5'inci Kolordu İstihkam Alay Komutanlığından 'İstihkam Yetenekleri Gösterisi' - Son Dakika


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