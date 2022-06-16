5'inci St. Petersburg Uluslararası Ekonomik Forumu Başladı

Çarşamba günü başlayan 25'in St. Petersburg Uluslararası Ekonomik Forumu'nda katılımcılar, küresel ekonomi, Rus ekonomisi, dijitalleşme ve bilgi güvenliği konularını ele alacak.

ST. PETERSBURG, 16 Haziran (Xinhua) -- 25'inci St. Petersburg Uluslararası Ekonomik Forumu Çarşamba günü Rusya'nın ikinci en büyük kenti olan St. Petersburg'ta başladı. Forumu düzenleyenlerin verdiği bilgilere göre "Yeni Dünyada Yeni Fırsatlar" temasıyla düzenlenen bu yılın forumuna, 90'ın üzerinde ülke ve bölgeden temsilciler katılıyor. Katılımcılar; küresel ekonomi, Rus ekonomisi, dijitalleşme ve bilgi güvenliği konularını ele alacak. Kremlin yardımcısı Yuri Uşakov Çarşamba günü yaptığı açıklamayla, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Cuma günü forumun genel oturumunda bir konuşma yapacağını ve mevcut küresel durumu değerlendirip Rusya'nın ekonomik kalkınmasının gelecekte takip edeceği yolun ana hatlarını çizeceğini söyledi. 1997 yılından bu yana düzenlenen forum, iş dünyasının Rusya, yükselen piyasalar ve dünyanın karşı karşıya kaldığı kritik ekonomik konuları tartıştığı önde gelen küresel bir platform halini aldı.