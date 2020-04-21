5'inci Türk-Rus kara devriyesi yapıldı - Son Dakika

5'inci Türk-Rus kara devriyesi yapıldı

Milli Savunma Bakanlığı, Türkiye ile Rusya Federasyonu arasında varılan mutabakat çerçevesinde İdlib'deki M4 karayolunda 5'inci birleşik kara devriyesinin yapıldığını duyurdu.

Milli Savunma Bakanlığı, Türkiye ile Rusya Federasyonu arasında varılan mutabakat çerçevesinde İdlib'deki M4 karayolunda 5'inci birleşik kara devriyesinin yapıldığını duyurdu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Rusya Federasyonu Devlet Başkanı Vladimir Putin arasında 5 Mart'ta gerçekleştirilen görüşme sonrasında varılan İdlib mutabakatı çerçevesinde alınan kararlar çerçevesinde İdlib yakınında bulunan M4 karayolunda 5'inci Türk-Rus birleşik kara devriyesi gerçekleştirildi. Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, "Türkiye-Rusya Federasyonu mutabakatı çerçevesinde İdlib'deki M4 karayolunda kara ve hava unsurlarının katılımıyla 5'inci Türk-Rus birleşik kara devriyesi icra edilmiştir" denildi. - ANKARA

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: İHA

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