5'inci uluslararası istanbul arapça kitap fuarı başladı

– Basın Yayın Birliği ve Uluslararası Arapça Kitap Yayıncıları Derneği'nin katkılarıyla, bu yıl beşincisi düzenlenen 'Uluslararası İstanbul Arapça Kitap Fuarı' açıldı. Avrasya Gösteri ve Sanat Merkezi'nde başlayan fuarda Yılmaz Özdil'in kaleme aldığı Mustafa Kemal kitabının Arapça baskısı, ilk kez okurla buluştu.

28 Eylül-6 Ekim tarihleri arasında gerçekleşecek '5. Uluslararası İstanbul Arapça Kitap Fuarı' kapsamında Arap edebiyatının önde gelen isimlerinin katılımıyla panel ve söyleşilerin yanı sıra çocuk ve gençler için de düzenlenecek etkinliklerle yaklaşık 70 farklı etkinlik gerçekleştirilecek.

100 BİN ZİYARETÇİ HEDEFLENİYOR

Bu yılki sloganı 'Kitap Bizi Birleştirir' olarak belirlenen fuara ilişkin bilgi veren Uluslararası İstanbul Arapça Kitap Fuarı Genel Koordinatörü Dr. Muhammed Ağrıakça, fuara 15 ülkeden 200'ü aşkın yayıncının katıldığını, yurt dışından da fuara ilginin yoğun olduğunu belirtirken 9 gün sürecek fuara 100 bin ziyaretçinin gelmesini hedeflediklerini söyledi.

Ağrıakça: "Türkçe eserlerin Arapçaya tercüme edilmesini ve Türk edebiyatının Arap dünyasında tanıtılmasını çok önemsiyoruz. Bu yıl Kırmızı Kedi Yayınevi'nden çıkan Yılmaz Özdil'in 'Mustafa Kemal' kitabı Arap dünyasına sunuldu. Bugüne kadar Arapçadan Türkçeye 300'e yakın kitap tercüme edildi" dedi.

MUSTAFA KEMAL KİTABININ ARAPÇA BASKISI OKURLA BULUŞTU

Kırmızı Kedi Yayınevi Basın ve Halkla İlişkiler Koordinatörü Bahar Gedik ise, "Yılmaz Özdil'in kaleme aldığı ve satış rekorları kıran 'Mustafa Kemal' kitabıyla biz de fuara katıldık. 'Mustafa Kemal Atatürk'ü anlatmak boynumuzun borcudur' diyerek yola çıkmıştık ve Türkçe baskısı geçen yıl 1 milyonun üzerinde okurla buluşmuştu. İngilizcesini ve Azerbaycan Türkçesini de okurla buluşturmuştuk. Okurlara Rusça, Çince ve Almancasının da sözünü verdik. 6 Ekim'e kadar fuarda olacağız, ilgiden memnunuz" diye konuştu.

Seminerler, imza günleri, resim, fotoğraf ve heykel sergilerinin düzenleneceği fuarda ayrıca şiir ve müzik dinletileri gibi etkinlikler de yapılacak. Fuar, 10.00 ile 22.00 arasında ücretsiz olarak ziyaretçilerini ağırlayacak.

- İstanbul