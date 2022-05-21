5'İNCİ 'ULUSLARARASI MARDİN BİENALİ' BAŞLADI - Son Dakika
Üye Girişi

5'İNCİ 'ULUSLARARASI MARDİN BİENALİ' BAŞLADI

21.05.2022 10:13

MARDİN'de bu yıl 5'incisi düzenlenen 'Uluslararası Mardin Bienali' başladı.

MARDİN'de bu yıl 5'incisi düzenlenen 'Uluslararası Mardin Bienali' başladı. 24 ülkeden 40 sanatçının eserlerinin bulunduğu bienal 20 Haziran'a kadar ziyaretçilerini ağırlayacak.

Mardin Sinema Derneği'nin ev sahipliğinde 'Alman Karargahı' olarak bilinen tarihi yapıda başlayan 'Uluslararası Mardin Bienali', bu yıl 'Çimenin Vaadi' temasıyla gerçekleştiriliyor. Bienalin direktörlüğünü Döne Otyam ve Hakan Irmak, küratörlüğünü ise Adwait Singh üstlendi. 24 ülkeden 40 sanatçının eserlerinin bulunduğu Bienal, 20 Haziran'a kadar ziyaretçilerini ağırlayacak.

Bienalin direktörlerinden Hakan Irmak, Mardin'in tarihi sit alanı içerisinde 6 tarihi mekanda ve kamusal alanlarda sanatçılara ev sahipliğini yapacağını belirterek, "Biz mekanlarda bir farkındalık yaratmayı istiyoruz. Mekanların restore edilip tekrardan hayata katılmasını çok arzu ediyoruz. Tarihi kentin bütün dokusuna uygun olabilecek, bir farkındalık yaratacak ve tarihi mekanları göz önüne çıkaracak bir oluşum arzusu içerisindeyiz. Sanatı Mardin'e olabildiğince empoze etmeye gayret gösteriyoruz. Amacımız dışarıdan gelen yerli ve yabancı sanatçıları da bir şekilde Mardin halkıyla, Mardin sanatseverleriyle buluşturmak" dedi.

Eserler, Alman Karargahı'nın yanı sıra Develi Han, Cumbalı Konak, Marangozlar Kahvesi ve Uluslararası Tasarım Vakfı galerilerinde sergilenecek.

5'İNCİ 'ULUSLARARASI MARDİN BİENALİ' BAŞLADI
5'İNCİ 'ULUSLARARASI MARDİN BİENALİ' BAŞLADI
5'İNCİ 'ULUSLARARASI MARDİN BİENALİ' BAŞLADI
5'İNCİ 'ULUSLARARASI MARDİN BİENALİ' BAŞLADI

YORUMLAR
500
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, canlı yayında son anket sonuçlarını açıkladı: Haziran'da yüzde 20'yi buluyoruz İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, canlı yayında son anket sonuçlarını açıkladı: Haziran'da yüzde 20'yi buluyoruz Bayburt Haziran ayına günler kala beyaza büründü Bayburt Haziran ayına günler kala beyaza büründü
Kaynak: DHA

Hakan Irmak, Haziran, Bienal, Mardin, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel 5'İNCİ 'ULUSLARARASI MARDİN BİENALİ' BAŞLADI - Son Dakika


Son Dakika
10:16 Tolga Ciğerci Beşiktaş yolcusu
09:53 Mahmut Tuncer'den şaşırtan 'para' itirafı! "Para konusunda Azrail gibiyim, aldığım parayı geri vermem!"
09:50 Miralem Pjanic'ten, Beşiktaş'a veda!
09:34 Kadıköy Belediyesi'ne yönelik rüşvet operasyonunda 32 kişi tutuklandı
09:25 Kadıköy'de cinayet: Diş hekimi Şeyma Biran ofisinde bıçaklanarak öldürüldü
09:16 CHP'nin İstanbul mitingi bugün 18.00'de Maltepe'de: Altılı Masa da alında olacak
08:54 Yeni şarkısının sevilmesi Hülya Avşar'ı da şaşırtmış: Beklemiyordum
08:51 Üç bakanlıkta üst düzey görevden alma, iki bakanlığa atama: Resmi Gazete'de yeni atamalar yayınlandı
08:50 Somer Şef'e büyük şok! Devraldığı restoranın istinat duvarı çöktü, 1 kişi hayatını kaybetti
01:02 Avrupa'yı karadul tehlikesi sardı! Örümcek, zehri nedeniyle büyük korku saçıyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 21.05.2022 10:29:11. #1.12#
SON DAKİKA: 5'İNCİ 'ULUSLARARASI MARDİN BİENALİ' BAŞLADI - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement