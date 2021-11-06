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5'inci Yargı Paketi TBMM Adalet Komisyonu'nda kabul edildi - Son Dakika

5'inci Yargı Paketi TBMM Adalet Komisyonu'nda kabul edildi

06.11.2021 02:36
5'inci Yargı Paketi TBMM Adalet Komisyonu'nda kabul edildi

TBMM Adalet Komisyonu'nda, 8 kanunda değişiklik öngören, 54 maddeden oluşan 5'inci Yargı Paketi kabul edildi.

TBMM Adalet Komisyonu'nda, 8 kanunda değişiklik öngören, 54 maddeden oluşan 5'inci Yargı Paketi kabul edildi. Çocuk teslimi icra dairelerinden alınarak, adli destek merkezlerine verilecek. Çocuk teslimleri okul-kreş gibi sosyal ortamlarda gerçekleşecek. İcra-İflas Kanunu'nda da değişiklik yapıldı. Borçluya hacizli malını satma imkanı verildi. Ayrıca, iş yoğunluğunu azaltmak amacıyla, İcra Daireleri Başkanlığı kurulacak.

TBMM Adalet Komisyonu, AK Parti Bartın Milletvekili Yılmaz Tunç Başkanlığı'nda toplandı. Komisyon, AK Parti Tokat Milletvekili Mustafa Arslan ve İstanbul Milletvekili Abdullah Güler ile 37 milletvekilinin imzasını taşıyan; 'İcra ve İflas Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifini görüşerek kabul etti.

İcra-İflas Kanunu'nda yapılan değişiklikle; icra sisteminde fiziki ortamda satış usulü kaldırılıyor, elektronik ortamda satış imkanı getiriliyor. Ayrıca, çocuk teslimine ilişkin kriterler de değişiyor. İcra İflas Kanunu ile, borçlu ve alacaklı arasındaki hassas menfaat dengesinin korunması amaçlanıyor. İcra ve İflas Kanunu'nda yapılması öngörülen değişikliklerle, alacaklı ve borçlu arasındaki hassas menfaat dengesinin daha güçlü bir şekilde korunmasını ve bu sürecin daha hızlı, daha az masraflı bir şekilde yürütülmesini amaçlıyor. Bu kapsamda, icra sisteminde mevcut olan hacizli malın mezat salonlarında satışına ilişkin uygulama kaldırılıyor.Teklifle, mezat salonlarındaki ihaleden vazgeçilmekte ve tüm süreç elektronik ortamda başlayıp bitirilmesi amaçlanıyor. Bu suretle hacizli malın değerinde satılması söz konusu olacak, böylelikle borçlu borcundan kurtulacak ve alacaklının da alacağını daha çabuk bir şekilde almasının önü açılacak. Ayrıca, borçluya hacizli malını satabilme imkanı tanınıyor. Bu sayede borçlu hacizli malını, cebri satış yerine kendi rıza ve ihtiyarıyla dilediği kişiye satabilecek.İCRA DAİRELERİ BAŞKANLIĞI KURULUYORTeklifle; iş yoğunluğunun veya icra dairesinin fazla olduğu illerde, İcra Daireleri Başkanlıklarının kurulması öngörülüyor.Düzenleme ile; icra dairelerinin gözetimi ve denetimini yapmak amacıyla iş yoğunluğunun ve daire sayısının fazla olduğu illerde Adalet Bakanlığı tarafından 1 ve 1'den fazla icra daireleri başkanlığı kurulabilecek. Başkan ve başkan yardımcısı, hakim ve cumhuriyet savcıları arasından görevlendirilecek. İcranın geri bırakılması kararının verilme usulü sadeleştirilerek bu amaçla karar verme yetkisi kanun yolu aşamasına göre bölge adliye mahkemeleri ve Yargıtay'dan alınarak takibin yapıldığı yerin icra mahkemesine verilecek.İCRA SATIŞLARI TAMAMEN ELEKTRONİK ORTAMDA YAPILACAKHacizli mallarda satış isteme süreleri yeknesak hale getiriliyor. Taşınır-taşınmaz mal ayrımı yapılmadan satış isteme süresi bir yıl olarak belirleniyor. İcra iflas dairelerinde uygulanan fiziki satış usulü kaldırılarak elektronik satış usulü getiriliyor.ÇOCUK TESLİMİNDE YENİ KRİTERLERBoşanan ebeveynler arasında yaşanan çocuk teslimine ilişkin yeni kriterler getiriliyor. Çocuk teslimi icra dairelerinden alınarak, Adli Destek ve Mağdur Hizmetleri Dairesi Başkanlığı'na bağlı taşra birimi olan Adli Destek ve Mağdur Hizmetleri Müdürlüklerine veriliyor. Çocuk teslimine veya çocukla kişisel ilişki kurulmasına dair işlemler, çocuğun örselenmesine neden olmayacak şekilde okul ve kreş gibi mekanlarda gerçekleştirilecek. Bu kapsamda tüm kamu kaynakları tahsis edilecek. Çocuğun ailesiyle görüştürülmesinde uygulanan zor kullanma usulü kaldırılacak.İşlemler çocuğun üstün yararı gözetilerek psikolog, pedagog, sosyal çalışmacı, çocuk gelişimci ve rehber öğretmeni gibi uzmanlar ve öğretmen marifetiyle gerçekleştirilecek. Çocuğun anne veya babasıyla görüştürülmesine ilişkin işlemler ücretsiz hale getirilecek, bu kapsamda harç alınmayacak ve yapılacak tüm masraflar devlet bütçesinden karşılanacak.DİSİPLİN HAPSİ VERİLECEK

Hükümlünün teslim emrine aykırı ilk hareketinde müdürlük, hükümlü hakkında danışmanlık tedbiri uygulanmasını aile mahkemesinden resen talep edebilecek. Çocuk teslimine dair ilam veya tedbir kararları yükümlü tarafından rızaen yerine getirilmezse, çocuk nerede bulunursa bulunsun müdürlük tarafından alıkonarak hak sahibine teslim edilecek. Tedbir kararının yerine getirilmesini engelleyenler, ilgilinin şikayeti üzerine disiplin hapsiyle cezalandırılacak.

Haber:  Besti KARALAR/ANKARA,


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Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel 5'inci Yargı Paketi TBMM Adalet Komisyonu'nda kabul edildi - Son Dakika


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