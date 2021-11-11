5. İnegöl Kitap Günleri Başlıyor - Son Dakika

9 gün boyunca 100'ü aşkın yazar ve yayınevi ile adeta bir kitap şölenine dönüşecek İnegöl Kitap Günleri Fuarında, 1 milyon kitap okuyucuyla buluşacak. Aynı zamanda söyleşiler, imza günleri, okur-yazar buluşmaları ve daha pek çok etkinlik yer alacak.

İnegöl Belediyesi'nin ilkini 2017 yılında gerçekleştirdiği ve her yıl geliştirerek daha kapsamlı hale getirdiği İnegöl Kitap Günleri, bu yıl 5'inci kez düzenlenecek. 20-28 Kasım tarihlerinde 9 gün boyunca adeta bir kitap şöleni havasında gerçekleştirilecek İnegöl Kitap Günlerinde bu yıl 100'ü aşkın yazar ve yayınevi ile 1 milyon kitap okuyucu ile buluşacak. Kitap Günleri Fuarı öncesi bugün Kaymakam Eren Arslan, Belediye Başkanı Alper Taban, Başkan Yardımcısı Rıdvan Kocaağa, İTSO Başkanı Yavuz Uğurdağ ve İnegöl Belediye Meclisi Kültür Komisyonu Üyelerinin katılımı ile basın toplantısı düzenlendi.

100'Ü AŞKIN YAZAR VE YAYINEVİ OKUYUCULARLA BULUŞACAK

Duyuru ve davet amaçlı düzenlenen basın toplantısında 5. İnegöl Kitap Günleri hakkında açıklamalarda bulunan Belediye Başkanı Alper Taban, "İnegöl Kitap Günlerinin 5'incisini gerçekleştiriyoruz. 20-28 Kasım tarihleri arasında MODEF Fuar alanı içerisinde Kitap Günlerimiz Yoncalı Kültür Sanat organizasyonu ile yapılacak. 1 milyon kitap sloganıyla 100'ü aşkın yazar ve tüm kitapseverlerimizle İnegöl Kitap Günlerinde vatandaşlarımızı buluşturmuş olacağız" dedi.

DOLU DOLU 9 GÜN GEÇİRİLECEK

Kitap günleri öncesi yapılan hazırlık çalışmalarından ve 9 gün sürecek programlardan bahseden Taban, şöyle devam etti: "Hazırlık aşamasında okullarımızda 5'inci sınıflara kadar karton kumbaralarımızı dağıttık. Hem tasarruf bilinci oluşturmak hem de çocuklara harçlıklarını biriktirip kitap almalarını sağlamak adına 27 bin karton kumbara dağıttık. Biliyorsunuz 70 bin civarında öğrenci var şehrimizde. Biz tüm öğrencilerimizi Kitap Fuarımıza taşımak adına organizasyonumuzu yaptık. Okullarımızdan araç seferlerimiz olacak. İnegöl aynı zamanda bölgesinde etkin bir kitap fuarı düzenliyor. Burada çok kıymetli yazarlarımızı, bilinirliği ve tanınırlığı olan, kendini ispatlamış yazarlarımızı ağırlayacağız. Onlarla imza günler, söyleşiler, okullarda buluşmalar yapacağız. Dolu dolu 9 günü geçirmiş olacağız. Bu kapsamda 35 okulumuzda 30 yazarımızı öğrencilerimizle buluşturacağız."

İMZA GÜNLERİ VE YAZAR BULUŞMALARI YAPILACAK

"Yazarlarımızdan Alişan Kapaklıkaya, Bekir Develi, Pelin çift, Prof. Dr. Tufan Gündüz Beşinci Mevsim Kültür Sanat Merkezimizde seminerler verecekler. Yine İlber Ortaylı, Kahraman Tazeoğlu, Sinan Yağmur, Nurullah Genç, Sıtkı Aslanhan, Beyza Alkoç, Miraç Çağrı Aktaş, Benim Hocam ekibi gibi onlarca yazar sevenleriyle imza günü salonunda buluşacaklar. Ayrıca bu yıl kitap günlerinin ilkinde olduğu gibi yerel yazarlarımız için İnegöllü Yazarlar Köşesi oluşturularak. Burada şehrimizin değerli kalemleri eserleri tanıtılacak ve kitaplarını imzalayacaklar. Fuar alanı içerisinde İnegöl Belediyesi köşesi de oluşturulacak. Fuar alanı girişine yerleştirdiğimiz dev kitap kumbarası sayesinde fuarımızı ziyaret edenlerin katkılarıyla toplanan kitaplar ile ihtiyacı olan köy okullarımızın ihtiyacını karşılamaya çalışacağız."

İNEGÖL KİTAP GÜNLERİ YARIŞMA VE ÖDÜLLERLE SÜSLENECEK

"Bu fuar aynı zamanda Türkiye'nin en hızlı kitap fuarı olacak, çünkü yapacağımız hızlı okuma yarışması sonucunda en hızlı okuyan kişiye 1000 TL'lik ödülümüz olacak. Yine "Türkiye'nin En Fotojenik Kitap Fuarı" sloganı altında katılımcılarımız arasından fuarın en güzel fotoğraf karesini çeken kişiye fuar sonunda 1000 TL'lik ödülümüz olacak. Ayrıca fuar boyunca katılımcılarımıza fuarla alakalı sorular soracağız, doğru cevapları vermeleri halinde kendilerini sürpriz hediyeler bekliyor olacak. Bu özelliğiyle de fuarımız Türkiye'nin en interaktif kitap fuarı olmaya aday. Geçen yıllarda olduğu gibi yine katılımcılarımız İnstagram'da "inegolkitapgunleri" hashtagiyle paylaştıkları fotoğraflarını fuar alanı içerisinde bulunan presstagram cihazımızdan anında alabilecek ve kitap günleri anısıyla ayrılabilecekler. Kitap fuarı süresince çeşitli kampanyalarla kitapseverleri ödüllendireceğiz. 20 bin adet İnegöl Kitap Günleri logolu karton çanta stantlara dağıtılacak."

SPONSORLAR VE PAYDAŞLARA TEŞEKKÜR

"Bizim bu organizasyonlarda paydaşlarımız var. Her birine ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Bütçesi olan kıymetli bir organizasyon. Bu yükümüze ortak olan paydaşlarımızdan çok değerli Ticaret Odası Başkanımıza ve yönetimine çok teşekkür ediyorum. Starwood firmamıza, İSKO firmamıza çok teşekkür ediyorum. Ne zaman kapılarını çalsak şehrimiz adına yapılacak her türlü çalışmaya destek verdiler. Bir paydaşımız da Milli Eğitim Müdürlüğümüz. Hem Kaymakamımıza hem Milli Eğitim Müdürümüze teşekkür ediyorum. Çünkü öncelikle öğrencilerimizin buradan istifade etmesini istiyoruz."

HEDEF UNESCO DÜNYA KİTAP BAŞKENTİ OLMAK

"İnegöl Kitap Günlerinin ilkini 2017 yılında hayata geçirmiştik. Her yıl geliştirerek sürdürüyoruz. Bu yıl da 100 bini aşkın kitapseveri ağırlamayı hedefliyoruz. İnegöl Kitap Günleri Fuarımız hafta içi 09.00-20.00, hafta sonu ise 10.00-20.00 saatleri arasında açık olacak. Okuyucularımız bu yıl daha indirimli kitapları bulabilecekler. Hedefimiz Kitaphanelerimiz, yeni kütüphanelerimiz, fuarlarımız, okur-yazar buluşmalarımız ve kitaba, okumaya dair ses getiren projelerle "Unesco Dünya Kitap Başkentlerinden" biri olabilmek. Ben emeği geçen çok değerli paydaşlarımıza yürekten teşekkür ediyorum. Tüm vatandaşlarımızı ve komşu şehirlerimizden vatandaşlarımızı davet etmek istiyorum. Fuarımızın hayırlı olmasını diliyorum."

İNEGÖL EĞİTİMİNE CİDDİ KATKI SAĞLAYACAK

Başkan Alper Taban'ın ardından İnegöl Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Yavuz Uğurdağ kısa bir değerlendirme yaptı. Uğurdağ, "20-28 Kasım tarihleri arasında İnegöl'de çok önemli bir organizasyona belediyemiz ev sahipliği yapacak. İnegöl şehrimiz ekonomi ve sanayi şehri. Bu alanda da MODEF Fuar alanında Türkiye'nin en önemli fuarlarını gerçekleştiriyoruz. Belediyemizin yaptığı kitap fuarı da önemli ve şehrimizin eğitim alanına çok ciddi katkı sağlayacak bir organizasyon. Ben Belediye Başkanımıza ve Başkan Yardımcılarımıza, organizasyona destek veren herkese teşekkür ediyorum. Tüm kolaylıklar öğrencilerimiz için hazırlanmış. İnşallah öğrencilerimiz de bundan en üst seviyede faydalanacaklardır. Fuarın hayırlı uğurlu olmasını diliyorum" diye konuştu.

İNEGÖL KÜLTÜR SANAT AKTİVİTELERİYLE DE GELİŞİYOR

Son olarak bir konuşma yapan Kaymakam Eren Arslan da "Çok anlamlı, çok güzel bir programın tanıtımı için buradayız. Gerçekten heyecanlandıran bir etkinlik olacak. Hepsinden daha önemlisi de bu fuarın kurumsal bir hale geldiğini görmek çok sevindirici. Malumunuz şehrimiz sanayisiyle, ekonomisiyle büyüyen, gelişen dinamik bir şehir. Ancak hayatın olağan akışında sadece bir alanı yükseltmek, bir alanda yoğunlaşmak birçok alanı ıskalamak anlamına geliyor. Bu noktada sanayisi büyüyen bir şehrin kültür sanat aktiviteleriyle de gelişen, büyüyen bir şehir olması çok kıymetli. Bu anlamda İnegöl Belediyemiz önemli katkılar sağlıyor. Bu kitap fuarı da bunun en güzel örneklerinden biri. Bugün 70 bine yakın öğrenci potansiyeli ve genç nüfusu ile İnegöl kabına sığmayan bir şehir. Bu şehri gelecek adına doğru yönlendirmek, temelleri sağlam atmak gelecek adına umutlarımızı yükseltiyor. Bu kitap fuarı da çok önemli bir aşama. Bu güzel etkinliğe katkı sağlayan herkese çok teşekkür ediyorum. Şehrimiz için geleceğimiz ve gençliğimiz için hayırlı olmasını diliyorum" ifadelerinde bulundu.