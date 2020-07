5 inekle başladı, 15 yılda 100 hayvanı oldu - Son Dakika

AYDIN'ın Efeler ilçesinde, 5 inekle hayvancılığa başlayan Duru Dönmez (62), 15 yılda 100 büyükbaş hayvanı oldu. İneklere kızları gibi bakan Dönmez, ömrü yettiğince hayvancılığı sürdüreceğini söyledi.

Kırsal Kozalaklı Mahallesinde yaşayan evli ve 2 çocuk annesi Duru Dönmez, Aydın Köy Hizmetleri'nde muhasebeci olarak çalıştıktan sonra 2000 yılında emekliye ayrıldı. Emeklilik sonrasında kendilerine ait arazilerde sebze ekip, satmaya başladı. 5 yıl tarım ile uğraşan Dönmez, hayvancılık yapmaya karar verdi. 2005 yılında kendilerine ait 23 dönüm arazinin bir bölümüne ağıl yaparak 5 'holstein' cinsi süt ineği satın aldı. Aydın Damızlık Sığır Yetiştiriciler Birliği (ADSYB) üyesi olan Dönmez, eşi, çocukları ve 3 erkek kardeşi ile el ele verip, işi büyüttü.

Dönmez, 15 yılda gözü gibi baktığı 5 inekten ürettiği dişi sığırları satmayıp çoğalttı. Hayvancılığa başladığı ineklerin torunları olan ve şu anda 40'ı süt ineği olmak üzere 100 büyükbaş hayvanı oldu. Hayvanları çok seven Duru Dönmez, onları Ayşe, Duygu, Selin, Narin, Elif ve benzeri isimleriyle çağırarak gözü gibi, bakıyor. Sütü de kendi sağıp, traktör de kullanan Dönmez, günlük ortama 700 ton süt üretiyor. Her anını hayvanları ile geçiren Dönmez, sağlığı yerinde olduğu sürece hayvancılığa devam edeceğini belirtip, "Şu an elimdeki hayvanlarım, ilk aldığım 5 ineğin torunları. Onları isimleriyle birlikte küçüklükten beri çağırıyorum. Beni de severler, isimleriyle seslendi mi genelde hepsi geliyor" dedi.'KADINLAR DAHA İYİ BAKIYOR'Hayvanlara kadınların erkeklerden daha iyi baktığını savunan Dönmez, "İnekleri sağdığım zaman, unuttuğum var mı diye hep tekrar tekrar kontrol ederim. Birini unutup sağmazsam memesinde rahatsızlık olur. Erkekler bu tür şeylere genelde pek dikkat etmez" diye konutu.

Gençlere nasihat veren Dönmez, boş vakit geçirmemelerini ve bir şekilde üretim yapmalarını istedi.