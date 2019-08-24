Son Dakika Haberleri: "5. İnkumu Kum Zambağı Festivali"
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"5. İnkumu Kum Zambağı Festivali"

56 dakika önce

Bartın'ın İnkum tatil beldesinde düzenlenen "5. İnkumu Kum Zambağı Festivali" kapsamında şarkıcı İrem Derici sahne aldı.

Bartın'ın İnkum tatil beldesinde düzenlenen "5. İnkumu Kum Zambağı Festivali" kapsamında şarkıcı İrem Derici sahne aldı.


Bartın Belediyesi tarafından gerçekleştirilen festivalde, sahilde kurulan platformda hayranları Derici'ye eşlik etti. Yaklaşık 1,5 saat sahnede kalan Derici, izleyenleri coşturdu.


Derici, Aşk Eşittir Biz, Gir Kanıma ve Kalbimin Tek Sahibine olmak üzere birçok şarkıyı hayranlarıyla birlikte seslendirdi.

Bartın Belediye Başkanı Cemal Akın, İrem Derici'ye tel kırma şal ile kum zambağı içerikli tablo hediye etti.

İrem Derici, Bartın, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 24.08.2019 11:32 Kaynak: AA
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