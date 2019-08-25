Bartın'ın İnkum tatil beldesinde düzenlenen "5. İnkumu Kum Zambağı Festivali" kapsamında şarkıcı İrem Derici sahne aldı.

Bartın Belediyesi tarafından gerçekleştirilen festivalde, sahilde kurulan platformda hayranları Derici'ye eşlik etti. Yaklaşık 1,5 saat sahnede kalan Derici, izleyenleri coşturdu.

Derici, Aşk Eşittir Biz, Gir Kanıma ve Kalbimin Tek Sahibine olmak üzere birçok şarkıyı hayranlarıyla birlikte seslendirdi.

Bartın Belediye Başkanı Cemal Akın, İrem Derici'ye tel kırma şal ile kum zambağı içerikli tablo hediye etti.