5. İnovasyonda Kadın Girişimcilik Kampı başladı - Son Dakika

TÜBİTAK Marmara Teknokent, Kadın ve Demokrasi Derneği (KADEM), Bilişim Vadisi ve TOBB ETÜ iş birliğinde gerçekleştirilen 5. İnovasyonda Kadın Girişimcilik Kampı'nda dersler bugün başladı.

Proje başvurularının alınmasının ardından TÜBİTAK Marmara Teknokent'te toplanan hakem heyetinin proje değerlendirmeleri sonucunda programa katılmaya hak kazanan girişimciler, 5-23 Ekim tarihleri arasında girişimcilik üzerine eğitim alacak. Eğitim sonunda en iyi 5 proje desteklenmeye hak kazanacak.

TÜBİTAK Marmara Teknokent, KADEM, Bilişim Vadisi ve TOBB ETÜ iş birliğinde gerçekleştirilen kadın girişimcilik kampı ile kadınların girişimcilik yeteneklerinin artırılması, girişimcilerin teknoloji ve yenilik odaklı iş fikirlerini katma değer ve nitelikli istihdam yaratma potansiyeli yüksek teşebbüslere dönüştürebilmeleri amaçlanıyor.

"Bir Fikrim Var ve Ona Hayat Vermek İstiyorum" diyerek 22 Şubat-30 Ağustos 2020 tarihleri arasında kampa başvuruda bulunan 235 proje arasından seçilen 30 kadın girişimci, 15 gün sürecek kampta, Girişimcilik ve Start Up Ekosistemi, Start Up Analizi ve Teknolojik Olgunluk, Girişimcilikte Liderlik, İş Fikirleri Swot Analizi, İş Hukuku ve Mentörlük gibi pek çok başlık altında eğitim ve uygulama imkanlarından yararlanacak.

Kamp sonunda hakem heyetinin değerlendirmeleri sonucunda ilk 5'e kalacak olan proje destek kazanacak.

TÜBİTAK Marmara Teknokent, KADEM, Bilişim Vadisi ve TOBB ETÜ iş birliğinde gerçekleşen girişimcilik kampının sonunda seçilen 5 başarılı proje sahibine (bir yıl içerisinde ulusal ve uluslararası destek programlarından destek alması durumunda) 25 bin TL ödül verilecek.