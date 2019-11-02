Son Dakika Haberleri: 5 inşaattan 100 bin TL'lik hırsızlık yapan 2 şüpheli tutuklandı
Son Dakika 3. Sayfa 5 inşaattan 100 bin TL'lik hırsızlık yapan 2 şüpheli tutuklandı

5 inşaattan 100 bin TL'lik hırsızlık yapan 2 şüpheli tutuklandı

6 saat önce

5 inşaattan 100 bin TL'lik hırsızlık yapan 2 şüpheli tutuklandıELAZIĞ - Elazığ'da polisin 5 inşaattan 100 bin TL'lik hırsızlık yaptığını belirleyip suç üstü yakaladığı 2 şüpheli tutuklandı.

5 inşaattan 100 bin TL'lik hırsızlık yapan 2 şüpheli tutuklandı

ELAZIĞ - Elazığ'da polisin 5 inşaattan 100 bin TL'lik hırsızlık yaptığını belirleyip suç üstü yakaladığı 2 şüpheli tutuklandı.Tutuklanan şüphelilerden birinin ise 14 yıl kesinleşmiş hapis cezası olduğu ortaya çıktı.

Edinilen bilgiye göre, Elazığ'da inşaat süreci bitme aşamasına gelmiş olan binalarda montajı yapılmış malzemeler çalınmaya başlaması üzerine İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri çalışma yaptı. Polisin benzer durumdaki inşaatlar üzerinde yaptığı çalışma sırasında şüpheliler M.S. ve M.E. bir binada hırsızlık yaparken suç üstü yakalandı. Yakalanan şüphelilerin toplam 5 inşattan 100 bin TL'lik hırsızlık gerçekleştirdiği ve M.S'nin 14 yıl kesinleşmiş hapis cezasının olduğu, sahte ehliyetle kendini gizlediği tespit edildi.

Emniyette ifadeleri alınan 2 şüpheli adliyeye sevk edildi. Nöbetçi mahkemeye çıkan şüpheliler tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Öteyandan inşaatlardan çalınan malzemelerin bir kısmı polis tarafından ele geçirildi.

5 inşaattan 100 bin TL'lik hırsızlık yapan 2 şüpheli tutuklandı

3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 02.11.2019 07:25 Kaynak: İHA
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