5. İş Dünyası Çalıştayı, İHÜ ve Borsa İstanbul İşbirliği

5. İş Dünyası Çalıştayında, kurumsal yönetim ve sürdürülebilirlik sürecinde bağımsız denetimin rolü ve önemi konusu ele alındı. Çalıştayın açılış konuşmalarını İHÜ Yönetim Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mustafa Kemal Yılmaz ve Borsa İstanbul Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Gönen yaptı.

"Bağımsız denetim yaptıran şirketlerin sayısı artıyor"

Konuşmasında şirketlerin kurumsallaşması yönünde son yıllarda çabanın arttığını ve bu çalıştayın da söz konusu çabaya ışık tutacağını vurgulayan Prof. Dr. Mustafa Kemal Yılmaz, "Bağımsız Denetim, şirketlerin büyüme sürecinde çektirdikleri MR'a benzetilebilir. Doğru zamanda MR çektirmezlerse büyümede ciddî sıkıntılar yaşayabilirler" diye konuştu. Türkiye'de yakın bir zamanda bağımsız denetim yaptıran şirketlerin sayısının 7500-8000'lere ulaşacağını kaydeden Yılmaz, bağımsız denetimin aslında geleceğe yapılan bir yatırım olduğunu söyledi.

Borsa İstanbul Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Gönen de konuşmasında, Borsa İstanbul olarak birkaç yıldır sürdürülebilirlik endeksi uyguladıklarını, BIST-50'deki firmaların bu endeksten belirli bir reyting almaları gerektiğini belirtti. Bu çalışmayı daha da genişletme yönünde çalışmalarına devam ettiklerini vurgulayan Gönen, borçtan çok ortaklığa dayanan bir finansal mimarinin daha sağlam olduğunu ifade ederek konuşmasını sonlandırdı.

"Bağımsız denetçilere gelecekte daha çok ihtiyaç duyulacak"

Çalıştayın ana konuşmacısı, Deloitte Ortağı ve Denetim Bölümünden Selçuk Ürkmez, öncelikle denetim mesleğinde edindiği tecrübeleri katılımcılarla paylaştı. Malî tabloların hazırlanmasının, hesap verebilirliğin ilk büyük adımı olduğunu kaydeden Ürkmez, süreklilik için kurumsal yönetimin önemli olduğunu, yabancı yatırımcıların kurumsal yatırımın olduğu yerde uzun süreli kalmayı düşündüğünü söyledi. Ürkmez konuşmasında son 10 yılda ABD ve dünyanın diğer gelişmiş ülkelerindeki standart koyucuların bir araya gelmesiyle oldukça komplike bir şekilde uluslararası kurumsal denetim ve finansal raporlama standartlarının geliştirildiğini sözlerine ekledi. Bağımsız denetimin daha çok fayda sağlaması adına önerilerini de sıralayan Selçuk Ürkmez, bağımsız denetçilere gelecekte daha çok ihtiyaç duyulacağını kaydederek, bağımsız denetçi olmak isteyenlerin uluslararası komplike yapıya hakim olmanın yanında, muhasebeyi, iç kontrol yapısını ve temel hukuk kurallarını bilmesi, malî tablolardaki büyük datayı anlaması gibi uzmanlıklara sahip olması gerektiğinin altını çizdi.

Açılış ve ana konuşmaların ardından düzenlenen panelin Oturum Başkanlığını İbn Haldun Üniversitesi Yönetim Bilimleri Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Tamer Aksoy yaptı. Panelde; CGS Kurumsal Yönetim ve Sürdürülebilirlik Merkezinden Dr. Güler Manisalı Darman, Kamu Gözetimi Merkezinden Mehmet Şirin, Sabancı Holding'ten Fuat Öksüz, HLB International'dan Tahir Çınar ve Galatasaray Üniversitesinden Prof. Dr. Volkan Demir konuşmacı olarak yer aldılar.

"Bağımsız Denetim artık ciddi bir emniyet supabı"

Prof. Dr. Tamer Aksoy, konuşmasında özellikle 2000'li yılların başındaki Enron skandalına dikkat çekerek, bu olayın yaşanmasında uluslararası bir bağımsız denetim şirketinin pay sahibi olduğunu, bağımsız denetim noktasında dünyada bir dönüm noktası yaşandığını söyledi. Prof. Aksoy, bu örnekten hareketle, işletmelerde muhasebe ve finansman departmanlarında üretilen bilginin karar alma süreçlerinde kullanıldığını, bu bilgilerdeki olası hataların, büyüklüklerine göre şirketleri olduğu kadar piyasayı ve hatta ülke ve dünya ekonomisini de etkileyebileceğini belirtti. Bunun doğal olarak güven kaybına yol açacağını kaydeden Aksoy, "Son yıllarda ulusal standartlardan uluslararası standartlara geçiş hızlandı. Bağımsız Denetim artık ciddi bir emniyet supabı haline geldi" dedi.