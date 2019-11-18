Son Dakika Haberleri: 5 iş yeri soyan 3 şüpheli yakalanıp tutuklandı
Son Dakika 3. Sayfa 5 iş yeri soyan 3 şüpheli yakalanıp tutuklandı - Son Dakika

5 iş yeri soyan 3 şüpheli yakalanıp tutuklandı

6 saat önce

Bingöl'de 5 ayrı iş yerinden hırsızlık yapan 3 şüpheli jandarma ekipleri tarafından yakalanıp çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

5 iş yeri soyan 3 şüpheli yakalanıp tutuklandı, System.String[]

Bingöl'de 5 ayrı iş yerinden hırsızlık yapan 3 şüpheli jandarma ekipleri tarafından yakalanıp çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.


Edinilen bilgiye göre, merkez Sarıçiçek, Çobantaşı, Yenibaşlar Devecik köyleri ve Karlıova ilçesi Yeşilyurt Mahallesinde 5 ayrı iş yerinden hırsızlık olayı meydana geldi. Bunun üzerine İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı ekipler, şüphelileri tespit edip yakalamak için çalışma başlattı. Ekiplerin yaptığı çalışmada, şüphelilerin kullandığı kiralık araç tespit edildi. Araçtan yola çıkan ekipler şüpheliler E.K., H.M. ve E.K'yi tespit edip düzenledikleri operasyonla yakaladı.


Yakalanan 3 şüpheliden 703 paket çeşitli markalarda sigara, 570 TL para ve olayda kullanılan 1 adet demir kesme makası ele geçirildi. Jandarmada ifadesi alınan 3 şüpheli adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkartılan şüpheliler nitelikli hırsızlık suçundan tutuklanarak Bingöl M Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi. - BİNGÖL

3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 18.11.2019 12:51 Kaynak: İHA
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