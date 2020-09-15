5 iş yerinden 4'ü kapandı - Son Dakika

Kütahya Şehitler Altgeçidi'nde 5 iş yerinden 4'ünün son 6 ay içinde çeşitli sebeplerden dolayı kapandığı bildirildi.
Edinilen bilgiye göre, Fatih Sultan Mehmet Bulvarı'nda Kütahyalı sanatçıların eserlerinin de yer aldığı altgeçit, 2016 yılında hizmete sunulmuştu.
Altgeçitte bulunan 5 iş yerinden 4'ünün başta ekonomik nedenler olmak üzere bir çok nedenden dolayı son 6 ayda kapanması bölgedeki esnafları üzdü.
Esnaflar, altgeçidin eski canlı görüntüsüne kavuşmasını sabırsızlıkla beklediklerini dile getirdiler. - KÜTAHYA
Haber Yayın Tarihi: 15.09.2020 12:45 - Kaynak: İHA
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