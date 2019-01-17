5 İşçinin Öldüğü Fabrikada Yangın Merdiveni Yokmuş

konuştu. Yangının saat 18.00 sıralarında çıktığını kaydeden Hüseyin Taklacı, "Biz geldiğimizde itfaiye ve polis de buradaydı. Benim dükkanım da hemen arkada. Yangının elektrik kontağından çıktığı söyleniyor. Elektrik kontağından çıktığı için, kauçuk olduğu için, petrole dayalı olduğu için bir anda parlamıştır. Parlayınca içeride 5 kişi mahsur kaldı. Çıkamamışlar içeriden, bu bilgiyi de orada çalışan arkadaşlar söyledi. 5 kişinin telefonuna ulaşamadıklarını söylediler. Biz burada emniyete ve itfaiyeye de bilgi verdik. Hatta binanın ön tarafındaki camlar delinsin, geçilsin şeklinde de telkinlerimiz oldu. İtfaiyenin şöyle bir tedirginliği oldu. Havasız kalan yerde bir anda patlama olabileceğinden çekindiler. Yangın 1,5 saat içinde kontrol altına alındı. 5 Suriyeli kardeşimiz can verdi" dedi.
'ESKİ YAPILARDAN OLUŞUYOR'
1972 yılından bu yana Mobilyacılar Sitesi'nde bulunduğunu söyleyen Hüseyin Taklacı, "Yangınlı, ölümlü bir kaza görmedim. Bütün siteler esnafı üzüldü. Sitelerde gezdiğinizde yangın merdiveni nerede bulabilirsiniz. Buranın fiziksel yapısı itibariyle eski yapılardan oluşmaktadır. Ankara
'nın ilk sanayi bölgelerinden, 1960'lı yıllarda kurulmuş" diye konuştu.
'BİNANIN TEK GİRİŞİ VAR'
Mobilyacılar Sitesi'nde esnaf olan Serkan
Turgut ise, 5 işçinin ölümüne neden olan binaya daha önce geldiğini söyleyerek, "Dedik ki; 'buraya ancak ön camlardan, ya da arka camdan kırılıp girilmesi lazım.' Çünkü bu binanın tek girişi var tek çıkışı var. Ama hiçbir şekilde bu binaya girilmedi. İtfaiye kendi bildiğini yaptı. Kendi imkanlarıyla girmeye çalıştı. Arkadan girdiğini söyledi. Ama görüyorsunuz, arkadan girilen bir yer yok. İtfaiyenin de bize dediği, 'biz oradan kırsaydık, bura alev alabilirdi.' Zaten herkes zehirlenmiş, burada alev alacak bir şey kalmamış ki" diye konuştu.
Bu arada alt katta başlayan yangının dumanından etkilenmemek için yukarı çıkan ve burada yaşamını yitiren 5 işçinin cenaze işlemlerinin Adli Tıp Kurumu
'nda devam ettiği öğrenildi. - Ankara