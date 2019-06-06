5 işçinin öldüğü yangınla ilgili soruşturma başlatıldı
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Kocaeli'nin Çayırova ilçesinde 5 işçinin hayatını kaybettiği tekstil fabrikası yangını ile ilgili soruşturma başlatıldı.
Kocaeli
Haber Yayın Tarihi : 06.06.2019 05:20 Kaynak: İHA
'nin Çayırova
ilçesinde 5 işçinin hayatını kaybettiği tekstil fabrikası yangını ile ilgili soruşturma başlatıldı. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı yetkilileri de yangın alanında inceleme yapıyor. Çayırova'da bir tekstil fabrikasında sabah saatlerinde çıkan yangında fabrika küle dönerken, alevler yaklaşık 4 saatte söndürülebildi. Tamamen söndürülen ve soğutma çalışmalarının devam ettiği fabrikada 5 işçinin cansız bedeninin tespit edildiği öğrenildi. İşçilerin cenazeleri yoğun sıcaklık nedeniyle henüz çıkarılamazken, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığından 2 yetkili fabrikaya gelerek incelemede bulundu. 2 savcının görevlendirildiği olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
(İHA)
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