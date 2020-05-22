5 isimli adam: "Eşim '5 tane kocam olmaması gerekiyordu benim' diyor, boşanma davası açacak" - Son Dakika

5 isimli adam: "Eşim '5 tane kocam olmaması gerekiyordu benim' diyor, boşanma davası açacak"

5 isimli adam: "Eşim '5 tane kocam olmaması gerekiyordu benim' diyor, boşanma davası açacak" Ersin Akbaş: "Emekliliğimin üzerinden 10 yıl geçti ama emekli olmama daha 15 sene var" Akbaş'ın avukatı Bekir Alim: "5 farklı ismin altında birilerinin saklanma ihtimali bizi düşündürüyor.

5 isimli adam: "Eşim '5 tane kocam olmaması gerekiyordu benim' diyor, boşanma davası açacak"

Ersin Akbaş:

"Emekliliğimin üzerinden 10 yıl geçti ama emekli olmama daha 15 sene var"

Akbaş'ın avukatı Bekir Alim:

"5 farklı ismin altında birilerinin saklanma ihtimali bizi düşündürüyor. FETÖ gibi terör örgütlerinin yöntemlerinden birisi bu"

ANTALYA - Antalya'da doğumunda adı ve cinsiyetinin yanlış yazdırılmasıyla başlayan hatalar zinciriyle yaşamı boyunca 5 farklı isimle okulda, askerlikte ve iş hayatında talihsizlik üstüne talihsizlik yaşayan Ersin Akbaş, 10 yıl önce emekli olması gerekirken emekli olmasına daha 15 sene olduğunu ve eşinin boşanmak istediğini söyledi. Akbaş'ın avukatı ise, yıllardır süren 5 isim olayının altında FETÖ gibi terör örgütlerinin olabileceğini ileri sürdü.

Antalya'da yaşayan 54 yaşındaki Ersin Akbaş'ın ismiyle ilgili hatalar zinciri doğumu ile başladı. Doğduğunda Ergün ismiyle nüfusa kız olarak yazılan adamın kaydı çok geçmeden düzeltildi. Ancak yanlışlıklar okul hayatında da devam etti. İlkokul diplomasını Ersun ismiyle alan Akbaş, itiraz etti ancak ikinci kez aldığı diplomada ismi Ergin olarak yazıldı. Ersin Akbaş, iddiasına göre iki kez de askerlik yaptı. Kendi adıyla 1986-1987 yılları arasında 18 aylık askerlik görevi yapan Akbaş, 1990 yılında Körfez kriziyle çıkan seferberlik sonrası ikinci kez askerliğe çağrıldı. Akbaş, ikinci askerliğini ise Ersün adıyla yaptı. Talihsiz adam, 2008 yılında dava açarak gerçek ismine kavuştu. Ersin Akbaş, yeni kimliğine kavuşsa da şanssızlıklar peşini bırakmadı. Yine iddiasına göre Akbaş, 2011 yılında başkasının yerine hapis bile yattı. Ersin Akbaş'ın ismi sebebiyle yaşadığı sıkıntılar, sosyal güvenlik primi ödemelerinde ve iş bulma süreçlerinde de devam etti.

"Emekliliğime daha 15 sene var"

Mağduriyetini anlatan Akbaş, "2008 yılına kadar Ersin Akbaş olabilmek için dava açmak zorunda kaldım. Yıllardır süründüm. Emekliliğimin üzerinden 10 yıl geçti ama emekli olmama daha 15 sene var. Ölünce emekli oluruz galiba. Benim emeklilik şansım bitti. Hanımım, '5 tane kocam olmaması gerekiyordu benim' diyor ve boşanma davası açacak. Emekliliğime daha 15 sene var" dedi.

"Bu isimlerin altında kim barınıyor"

Ehliyetinin, kimliğinin ve SRC'sinin farklı olduğunu söyleyen Akbaş, 'Ben kimim? Üç ismin de T.C. kimlik numaraları aynı. Üç isim, bir T.C. olmaz. Olmaması gerekiyor. Çevirmelerde karşıma çıkıyor. Polise ehliyeti veriyorum, 'geç' diyor. SCR veriyorum, 'geç' diyor. Kimlik veriyorum, 'geç' diyor. Bunlar kim diyorum, bu isimlerin altında kim barınıyor?" ifadelerini kullandı.

Akbaş'ın avukatı Bekir Alim ise gerekli başvuruları yaptıklarını, bu isimlerin düzeltilmesi ve SGK kayıtlarının tek bir isim altında toplanması için gerekli başvurularda bulunduklarını belirtti. Alim, "Müvekkilim emekli olamıyor. 1990'lardaki sigorta kayıt sıkıntılarından dolayı emekli olamıyor. Süreç bu şekilde işliyor. Biz de süreci takip ediyoruz. Bizim son isteğimiz bu işin yargıya taşınması. Sorunun çözülmesini istiyoruz. Müvekkilim mağduriyetinin giderilmesini istiyoruz. Bundan dolayı isteyeceğimiz son şey mahkemeye gitmek olur. Mecbur kalırsak gideceğiz, hakkımızı arayacağız. 5 farklı ismin altında birilerinin saklanma ihtimali bizi düşündürüyor. FETÖ gibi terör örgütlerinin yöntemlerinden birisi bu. Bu konunun ciddi şekilde araştırılmasını talep ediyoruz. Bu isimlerin altında birileri barındırılabilir" dedi.

5 isimli adam: Eşim '5 tane kocam olmaması gerekiyordu benim' diyor, boşanma davası açacak

Genel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 22.05.2020 02:47 Kaynak: İHA

Son Dakika Genel 5 isimli adam: 'Eşim '5 tane kocam olmaması gerekiyordu benim' diyor, boşanma davası açacak' - Son Dakika

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