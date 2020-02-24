5 isimli adam ticaretteki güvensizliğinin kurbanı oldu - Son Dakika
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5 isimli adam ticaretteki güvensizliğinin kurbanı oldu

6 saat önce

Antalya'da doğduktan sonra ismi ve cinsiyetinin yanlış yazdırılmasıyla başlayan hatalar zinciri nedeniyle yaşamı boyunca 5 farklı isme sahip olan Ersin Akbaş, bu sefer ticaretteki güvensizliğinin kurbanı oldu.

5 isimli adam ticaretteki güvensizliğinin kurbanı oldu, System.String[]

Antalya'da doğduktan sonra ismi ve cinsiyetinin yanlış yazdırılmasıyla başlayan hatalar zinciri nedeniyle yaşamı boyunca 5 farklı isme sahip olan Ersin Akbaş, bu sefer ticaretteki güvensizliğinin kurbanı oldu. Senetle mağazadan mutfak takımı alan Akbaş, firmanın şubesini kapatmasının ardından makbuz alamayacağını düşünerek ödemeyi banka yoluyla yapmayınca icralık oldu. 575 liralık borcunu ödemeyince evine bin 886 liralık icra gelen Akbaş, savcılığa suç duyurusunda bulundu.


Antalya'da yaşayan 53 yaşındaki Ersin Akbaş'ın ismiyle ilgili hatalar zinciri doğumu ile başladı. Doğduğunda Ergün ismiyle nüfusa kız olarak yazılan adamın kaydı çok geçmeden düzeltildi. Ancak yanlışlıklar okul hayatında da devam etti. İlkokul diplomasını Ersun ismiyle alan Akbaş, itiraz etti ancak ikinci kez aldığı diplomada ismi Ergin olarak yazıldı. Ersin Akbaş, iddiasına göre iki kez de askerlik yaptı. Kendi adıyla 1986-1987 yılları arasında 18 aylık askerlik görevi yapan Akbaş, 1990 yılında Körfez kriziyle çıkan seferberlik sonrası ikinci kez askerliğe çağrıldı. Akbaş, ikinci askerliğini ise Ersün adıyla yaptı. Talihsiz adam, 2008 yılında dava açarak gerçek ismine kavuştu. Ersin Akbaş yeni kimliğine kavuşsa da şansızlıklar peşini bırakmadı. Akbaş, yine iddiasına göre 2011 yılında başkasının yerine hapis bile yattı. Ersin Akbaş'ın ismi sebebiyle yaşadığı sıkıntılar, sosyal güvenlik primi ödemelerinde ve iş bulma süreçlerinde de devam etti. Aksiliklerin yakasını bir türlü bırakmadığı Akbaş, bu kez kapanan bir iş yerine verdiği senet yüzünden icralık oldu. Bir alışveriş mağazasından bin 550 liraya taksitle mutfak takımı alan Akbaş, tek senet üzerinden gerçekleşen borcunun 975 TL'sini ödedi, karşılığında ise makbuz aldı. Mağazanın Antalya'daki şubesini kapattığı gerekçesiyle kalan 575 TL borcunu banka yoluyla ödemek istemeyen Akbaş'a 5 ay sonra bin 886 liralık icra kağıdı geldi.


Muhatap bulamadığını ileri süren Akbaş, "Şubelerini kapattılar, önce Kepez'e, ardından Dokuma'ya, en son Çallı'ya gittiler. En son 575 lira borcum kalmıştı. 5 ay geçti bunun üzerinden. Ödemeyi yapamadım, çünkü muhatabımız yok. Hesap numarası veriyorlar, hesabımıza yatırın diyorlar. Yerleri yok, kimden hesap soracağız. Parayı ödediğimizde makbuz alıyorduk. Tek senet bu, parayı verdiğimizde şubeden makbuz alıyorduk. 5 ayda 575 liraya bin 886 lira 56 kuruş icra geldi ödenmeyen ama ödemeye uğraştığımız borcumuz için. Bir de üstüne tazminat davası açıyorlar. Tamam iflas edebilirsin ama bir yer açarsın şuraya parayı yatır dersin, biz de makbuzumuzu alırız. Makbuzu göndereceklerine inanmadığım için ödeme yapmadım. Yer tutarsın, 500 lira kira verirsin, adresi gösterirsin, buraya git dersin biz de yatırırız. Ödemezsem o zaman beni idam etsinler. Ama İzmir'den icra koyup da alamaz" dedi.


Mağazanın kendisini icraya vermesine anlam veremediğini söyleyen Akbaş, kendi sigortası olmadığı için icra kağıdının çalışan eşinin iş yerine gitmesine de ateş püskürdü. Akbaş, "Hanımım kalp hastası, o sigortalı olduğu için onun iş yerine icra kağıdı göndermişler. Böyle bir adaletsizlik olmaması gerekiyor. Tüketici haklarına da gitmeyi düşünüyorum. Bu kadar şanssız bir insan olabilir mi? Dünyada da benden başka böyle şansızlık yaşayan yoktur. Benim mağduriyetimi düzeltsinler. Bütün adaletsizlikler beni buluyor. Her şey beni buluyor. 575 lira için adamlar bin 886 lira 56 kuruş icra koyuyorlar. Bu kadar olur. Başıma daha neler gelecek bilmiyorum. Şansızlığın bu kadarına da pes doğrusu" diye konuştu. - ANTALYA

Antalya, Banka, Yaşam, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.02.2020 02:59 Kaynak: İHA
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