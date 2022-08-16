"İz Bırakan Ezgiler", 5. İslami Dayanışma Oyunları için okundu - Son Dakika
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"İz Bırakan Ezgiler", 5. İslami Dayanışma Oyunları için okundu

16.08.2022 22:34
"İz Bırakan Ezgiler", 5. İslami Dayanışma Oyunları için okundu

5. İslami Dayanışma Oyunları kapsamında Gençlik ve Spor Bakanlığınca "İz Bırakan Ezgiler" konseri düzenlendi.

5. İslami Dayanışma Oyunları kapsamında Gençlik ve Spor Bakanlığınca "İz Bırakan Ezgiler" konseri düzenlendi.

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Kılıçarslan Kent Meydanı'nda düzenlenen konseri vatandaşlarla izledi.

Seyirciler için ayrılan alanda gençlerle yere oturan Kasapoğlu, vatandaşlarla özçekim yaptı.

Sahneye davet edilen Kasapoğlu, Hazreti Mevlana'nın gönül ikliminde buluştuklarını ve bunun için şükrettiğini belirtti.

Konya'nın tarihi bir organizasyona ev sahipliği yaptığını dile getiren Kasapoğlu, şunları söyledi:

"54 İslam ülkesinden binlerce sporcuyla bu güzel şehirde dostluk köprülerini, gönül köprülerini kurma imkanını bu güzel atmosferle sağlıyoruz. Güzel ev sahipliğiniz için, gönül zenginliğiniz için sizlere teşekkür ediyorum. Konya 2021'in en güzel gecelerinden birini yaşıyoruz, 'İz Bırakan Ezgiler', iz bırakan sanatçılarla birlikte hamdolsun. Birbirinden kıymetli sanatçı dostlarımıza hem Bakanlığımız adına hem sizler adına gönülden teşekkür ediyorum. Sizlere de bu geceyi muhteşem kıldığınız için şükranlarımı arz ediyorum. İnşallah sizlerle bu gönül buluşmalarımıza gerek Konya'mızda gerekse diğer illerimizde Gençlik ve Spor Bakanlığı olarak devam edeceğiz."

Bakan Kasapoğlu, sanatçılar Alper Kış, Mustafa Cihat, Grup Genç, Yusuf Goncagül, Mustafa Demirci, Taner Yüncüoğlu, Eşref Ziya, Aykut Kuşkaya ve Hakan Aykut ile bir ezgi seslendirdi.

Kılıçarslan Kent Meydanı'nı dolduran vatandaşlar, "İz Bırakan Ezgiler" eşliğinde hoşça vakit geçirdi.

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Kaynak: AA

Mehmet Kasapoğlu, gençlik, Konya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel 'İz Bırakan Ezgiler', 5. İslami Dayanışma Oyunları için okundu - Son Dakika

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SON DAKİKA: "İz Bırakan Ezgiler", 5. İslami Dayanışma Oyunları için okundu - Son Dakika
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