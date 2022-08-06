Kadınlarda Kazakistanlı sporcu Rinata Sultanova 1'inci, Maleyzalı sporcu Nur Aisyah Mohamad Zubir 2'nci, Özbekistanlı sporcu Sofiya Karimova ise 3'üncü oldu. Erkeklerde ise Birleşik Arap Emirlikleri 'nden Ahmed Almansoori 1'inci, İranlı sporcu Behnam Ariyan 2'nci, Kazakistanlı sporcu Alisher Zhumakan ise 3'üncü oldu.

Kaynak: DHA

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Son Dakika › Güncel › SPOR 5. İslami Dayanışma Oyunları'nın pist bisikleti yarışları nefes kesti - Son Dakika

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