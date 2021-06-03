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5. İstanbul Ekonomi Zirvesi bu yıl "Yeşil Ekonomi" temasıyla gerçekleştirilecek - Son Dakika

5. İstanbul Ekonomi Zirvesi bu yıl "Yeşil Ekonomi" temasıyla gerçekleştirilecek

03.06.2021 13:45
5. İstanbul Ekonomi Zirvesi bu yıl

Bu yıl 10 Aralık'ta beşincisi düzenlenecek İstanbul Ekonomi Zirvesi "Yeşil Ekonomi" temasıyla gerçekleştirilecek.

Bu yıl 10 Aralık'ta beşincisi düzenlenecek İstanbul Ekonomi Zirvesi "Yeşil Ekonomi" temasıyla gerçekleştirilecek.

Çırağan Sarayında gerçekleştirilecek 5. İstanbul Ekonomi Zirvesi öncesinde Mardin'de basın toplantısı yapıldı.

Kentteki bir otelde düzenlenen toplantıda konuşan eski Devlet Bakanı ve İstanbul Ekonomi Zirvesi Yönetim Kurulu Başkanı Kürşad Tüzmen, Mardin'in tarımda ve GAP Projesindeki önemine değindi.

Tarımın dışında kentin ticarette de önemli olduğuna işaret eden Tüzmen, bölgede tüccarın ve esnafın güvenilir olduğunu, Mardin'in sadece Türkiye'de değil komşularla da ticarette başarılı iller arasında yer aldığını aktardı.

Mardin'in ekonomi zirvesi için hareketli olmasına ihtiyaç olduğunu dile getiren Tüzmen, "Dünyanın iş adamlarını buralara getirmemiz lazım. Geçmişte bunu yaptığımız oldu. Mardin Türkiye'nin taşımacılık faaliyetinde çok önemli bir il. Buraların tekrar ayağa kalkması için komşu ve çevre ülkelerle olan ilişkimizi eskisinden de daha iyi bir hale getirmemiz lazım. Bu bir adımdır." dedi.

"Güzel işler yapacağımıza inanıyorum"

Tüzmen, geçmişte yürütülen çalışmalara dikkati çekerek, eskiden ticaret heyetleri düzenlediklerini, ülkedeki iş insanlarını yurt dışındaki iş insanlarıyla bir araya getirdiklerini belirtti.

Fuarlar düzenlendiğini anlatan Tüzmen, "Dolayısıyla çok güçlü bir çıkarma olurdu. Sektörel olarak birleştirdiğimiz iş insanları gelerek fuarda ihraç ürünlerinin kalitesini kontrol ederdi. Onlar için cazip bir seyahat olurdu. Böylelikle ülkeyi bir cazibe merkezi haline getirdik." diye konuştu.

Tüzmen, fuarları bir araya getirerek çarpan etkisi yarattıklarını, bu etkiyle çalışmaların hızlı bir noktaya geldiğini bildirdi.

Çalışmaların şimdi de daha iyi bir noktaya geleceğine inandıklarını vurgulayan Tüzmen, "Ülke olarak salgın dolayısıyla zor bir dönemden geçtik. Daha bitmedi ama etkilerini en aza indirmeye çalıştık. Güzel işler yapacağımıza inanıyorum." ifadelerini kullandı.

"İş adamlarını yatırım yapmaya çağırıyoruz"

Mardin Valisi Mahmut Demirtaş da zirvenin basın toplantısının kentte yapılmasından duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Bu sayede kente büyük moral verildiğini ifade eden Demirtaş, hızlı bir şekilde kalkınmada canlanma sağlanacağını belirtti.

Demirtaş, salgın dolasıyla ülke ve dünya olarak zor dönemler geçirildiğini anlatarak, şunları kaydetti:

"İnşallah bugünleri artık geride bırakacağız. Mardin'de, tarım, turizm, ticaret ve transit olarak ulaşım ciddi gelir kaynağı. Sanayide de ciddi anlamda gelişme var. İş adamlarını burada yatırım yapmaya çağırıyoruz. Mardin, huzur ve barışın olduğu, güvenlikli bir şehir. Gelin istediğiniz yerde yer verelim. Beraber temelleri atalım ve duvarları örelim. Burada üretim yapın, ülkeye istihdam alanları açalım. İnsanlarımız huzur içerisinde bu kentte yaşasınlar. Mardin'in, bölgenin parlayan yıldızı olacağına inanıyoruz. Önümüzdeki yıllarda bunu göreceğiz."

İstanbul Ekonomi Zirvesi İcra Kurulu Başkanı Abdullah Değer de zirvenin ilk kez İstanbul dışında bir organizasyona imza attığını söyledi.

Zirveye ilişkin basın toplantısının Mardin'de yapılmasının önemli olduğunun altını çizen Değer, "Pandemi döneminde her alanda korkunç bir rekabet var. Bütün bu olumsuzluklara rağmen Mardin'den bir meşale yakmak istedik. Turizme, ticarete, esnafa, iş insanlarına moral ve motivasyon vermek için buradayız. Dolasıyla yılmayacağız ve çalışacağız, üreteceğiz ve kazanacağız." değerlendirmesinde bulundu.

Toplantıya İstanbul Ekonomi Zirvesi Yönetim Kurulu üyeleri katıldı.

5. İstanbul Ekonomi Zirvesi bu yıl Yeşil Ekonomi temasıyla gerçekleştirilecek
5. İstanbul Ekonomi Zirvesi bu yıl Yeşil Ekonomi temasıyla gerçekleştirilecek
5. İstanbul Ekonomi Zirvesi bu yıl Yeşil Ekonomi temasıyla gerçekleştirilecek
5. İstanbul Ekonomi Zirvesi bu yıl Yeşil Ekonomi temasıyla gerçekleştirilecek
5. İstanbul Ekonomi Zirvesi bu yıl Yeşil Ekonomi temasıyla gerçekleştirilecek

İstanbul, Ekonomi, Türkiye, Mardin, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel 5. İstanbul Ekonomi Zirvesi bu yıl 'Yeşil Ekonomi' temasıyla gerçekleştirilecek - Son Dakika


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