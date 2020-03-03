"5. İstanbul Fellowship" başladı

Türkiye Basım Yayın Meslek Birliği (TBYM) tarafından düzenlenen "5. İstanbul Fellowship" (Uluslararası Telif Zirvesi) başladı.

Her yıl telif ve çeviri görüşmeleri yapmak amacıyla yabancı yayımcıları İstanbul'a getiren programın açılışı, Grand Cevahir Otel'de gerçekleştirildi.

TURCA Genel Koordinatörü Esra Ceceli'nin selamlama konuşmasının ardından katılımcılara hitap eden TBYM Başkanı Mustafa Doğru, İstanbul Fellowship'in her yıl hedeflerini büyüterek yayıncılık dünyasının kalbini İstanbul'a taşıdığını söyledi.

Doğru, İstanbul Fellowship'in dünya yayıncıları ile Türk yayıncılarının iş birliğinin artırılması ve İstanbul'un bir telif marketi haline getirilmesi amacıyla ilk kez 2016 yılında düzenlendiğini hatırlattı.

"İstanbul kitaba, kitap da İstanbul'a çok yakışıyor"

Yayıncıların yüzyıllar boyunca kültür, sanat ve bilimin başkentliğini yapan İstanbul'da buluşmasının önemine işaret eden Doğru, şunların kaydetti:

"İstanbul kitaba, kitap da İstanbul'a çok yakışıyor. 2010 yılında Türk yayıncıları olarak 210 milyon bandrollü kitap üretmiştik, 2019 yılına geldiğimizde ise verilere göre 424 milyon rakamına ulaştık. TBYM olarak bu büyümeye destek olmaya çalışıyoruz."

İstanbul Fellowship için bu yıl 98 ülkeden 620 başvuru aldıklarını belirten Doğru, "Katılımcılarımız bu sene 65 ülkeden 165'i yabancı ve 100'ü yerli olmak üzere 265 yayıncıya ulaştı." diye konuştu.

Doğru, etkinliği düzenlerken her zaman yayıncıların gözüyle, onların istek ve ihtiyaçlarını göz önünde bulundurmaya çalıştıklarını anlatarak, 3 gün boyunca 3 binden fazla görüşme gerçekleştirilmesinin planlandığını sözlerine ekledi.

"İstanbul'u hissedin yeter"

Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Politikaları Kurulu Başkan Vekili ve yazar Prof. Dr. İskender Pala, her ülkenin bir yazara sunabileceği ayrıcalıklar bulunduğunu ve her şehrin bir yazar için farklı tecrübeler sunabileceğini söyledi.

İstanbul'un yazarlar için büyük bir ilham kaynağı olduğunu anlatan Pala, "Sizler bugün İstanbul üzerine yazılmış kitapları konuşurken, aslında bu ilhamları kendi medeniyetinize ve kültürünüze taşımak üzere buradasınız." dedi.

İstanbul'un edebiyat dünyası ve yazarlar için ifade ettiği öneme değinen Pala, "İstanbul'a geldiniz, şüphesiz işleriniz var, anlaşmalar, görüşmeler yapacaksınız. Bütün bunların arasında bu şehir size birazcık kendini hissettirirse, ışıklar ve kubbelerin şiirler ve hayallerin, aşıklar ve aşkların, renk renk, desen desen, ışık ışık, boy boy, kelime kelime size göz kırptığını görürseniz o zaman işlerinizi bırakın bir kenara ve bu şehri hissedin, hissedin yeter." şeklinde konuştu.

"Türkiye kültürel anlamda büyük hamleleri gerçekleştirmiş bir ülke"

İstanbul İl Kültür ve Turizm Müdürü Coşkun Yılmaz, İstanbul'un tarihi sürekliliği, derinliği, etkinliği ve merkezi konumu itibarıyla dünyada rakibi olmayan bir şehir olduğunu belirterek, "Özellikle buhranlı zamanlarda insanlığın umudu ve mazlumların sığınağı olmuş bu şehirde böylesine uluslararası bir kültürel etkinliğin gerçekleşmiş olmasını son derece önemli ve anlamlı buluyorum." ifadesini kullandı.

Yılmaz, hem Türkiye'de hem de dünyada bilgi, kültür ve fikir üzerinden sağlıklı bir iletişim kurulması için gerçekleştirilen faaliyetleri desteklediklerini anlattı.

"Türkiye son yıllarda kültürel anlamda büyük hamleleri gerçekleştirmiş bir ülkedir." diyen Yılmaz, yayınlardan KDV'nin kaldırılması ve millet kıraathanelerin açılması gibi gelişmelere değindi.

İstanbul Fellowship'in Türk fikir tarihi, edebiyatı, düşüncesi ve bilimsel gelişmesinin dünyaya açılımı açısından büyük bir hamle olduğunun altını çizen Yılmaz, emek veren ve destekleyen kurum ve kuruluşlara teşekkür etti.

Yılmaz, Kültür ve Turizm Bakanlığı olarak insanlığın yararına olan bütün kültür ve sanat faaliyetlerini, Türk yazar ve yayıncılar arasındaki ilişkilerin gelişmesine katkı sağlayan projeleri desteklemeye devam edeceklerini söyledi.

"Kültür ekonomisinin öneminin bilincindeyiz"

İstanbul Ticaret Odası (İTO) Başkan Yardımcısı İsrafil Kuralay, "dünya incisi" olarak tanımladığı İstanbul'da konukları ağırlamaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

İstanbul Fellowship'in tüm dünyadan yayıncıları bir araya getirdiğini belirten Kuralay, "İstiyoruz ki İstanbul dünya telif pazarının üssü olsun. Bu konuda İTO olarak her türlü desteği vereceğiz." değerlendirmesinde bulundu.

Kültür ekonomisinin dünyadaki hacminin 2,5 trilyon dolara ulaştığını ve 30 milyondan fazla istihdam sağladığını anımsatan Kuralay, "Biz kültür ekonomisinin bir ülke ve bir şehir için ne kadar önemli olduğunun bilincindeyiz." ifadesini kullandı.

İTO'nun 130 yılda 3 binden fazla esere imza attığını, hem yayıncıları temsil ettiğini hem de yayıncı bir kuruluş olduğunu söyleyen Kuralay, "Hem Türk yayıncılığının önemli eserlerinin dünyaya tanıtılmasına hem de telif alışverişinin gerçekleştirilmesine katkı sağlayan çok önemli bir ekonomik etkinliğe imza atıyoruz." diye konuştu.

Açılışa İstanbul Vali Yardımcısı Hülya Kaya, Basın İlan Kurumu (BİK) Genel Müdürü Rıdvan Duran, Basın Yayın Birliği (BYB) Başkanı Emrah Kısakürek, İTO Yönetim Kurulu Üyesi ve YAYFED Yönetim Kurulu Başkanı Münir Üstün, Akdem Telif Hakları Ajansı Koordinatörü Muhammed Ağırakça'nın yanı sıra yurt içinden ve dışından çok sayıda yayımcı, telif ajansı, yayımcı meslek birliği ve sivil toplum kuruluşu temsilcisi de katıldı.

İstanbul Fellowship

İstanbul'u yayımcılık dünyasının merkezi haline getirmeyi amaçlayan program, İstanbul'u bir telif merkezi haline getirmenin yanında Türk edebiyatının dünyaya tanıtılmasını amaçlıyor.

Bu yıl beşincisi düzenlenen İstanbul Fellowship kapsamında ayrıca "Türk Edebiyatı ve Yolculuğunun Uluslararası Yolculuğu" ve "Yayıncılık Sektöründe Kadın Girişimci ve Yöneticilerin Yeri" konuları ele alınacak.

Türk ve yabancı yayımcıların 3 gün boyunca telif görüşmeleri yapma imkanı bulacağı etkinlik 5 Mart'ta sona erecek.