"5. İstanbul Fellowship" başlıyor

Türkiye Basım Yayın Meslek Birliği tarafından düzenlenen "5. İstanbul Fellowship" etkinliği, 63 ülkeden 240 yayımcıyı İstanbul'da buluşturacak.

Her yıl telif ve çeviri görüşmeleri yapmak amacıyla yabancı yayımcıları İstanbul'a getiren program, Grand Cevahir Otel'de yarın başlıyor.

İstanbul'u yayımcılık dünyasının merkezi haline getirmeyi amaçlayan program, İstanbul'u bir telif merkezi haline getirmenin yanında Türk edebiyatının dünyaya tanıtılmasını amaçlıyor.

Program ayrıca dünyanın dört bir yanından yayımcıların, telif ajanslarının, yayımcı meslek birliklerinin ve sivil toplum kuruluşlarının ilgilerini İstanbul'a çekmeyi hedefliyor.

Türk ve yabancı yayımcıların 3 gün boyunca telif görüşmeleri yapma imkanı bulacağı etkinliğe bu yıl 98 ülkeden 620 başvuru yapıldı. Başvurular arasından 63 ülkeden 265 yayımcı etkinliğe kabul edildi. Yurt içinden ise 95 ajans ile yayınevi etkinliğe katılacak.

Ruben Padillo Cortes, Fellowship programına katılacak

Meksika'dan programa katılacak olan Guadalajara Kitap Fuarı Koordinatörü Ruben Padillo Cortes, yayımcılık sektöründeki yükselen trendlere dair bilgileri katılımcılara aktaracak.

Etkinlik kapsamında ayrıca "Türk Edebiyatı ve Yolculuğunun Uluslararası Yolculuğu" ve "Yayıncılık Sektöründe Kadın Girişimci ve Yöneticilerin Yeri" konuları ele alınacak.

Türkiye ve dünyadan yayınevi yöneticisi, editör, telif ajansı yetkilisi, yayımcı meslek birlikleri ile sivil toplum kuruluşu temsilcisinin İstanbul'da buluşacağı program, 5 Mart'ta sona erecek.