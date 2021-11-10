5. İstanbul Karagöz Festivali başlıyor - Son Dakika

5. İstanbul Karagöz Festivali başlıyor

İstanbul Karagöz Festivali, 13-21 Kasım'da çeşitli etkinliklerle İstanbul'da seyircisiyle buluşacak.

İstanbul Karagöz Festivali, 13-21 Kasım'da çeşitli etkinliklerle İstanbul'da seyircisiyle buluşacak. Karagöz Derneği öncülüğünde 5'inci kez gerçekleştirilecek festival kapsamında gösteriler, atölyeler ve çevrim içi söyleşiler yapılacak. Karagöz sanatını daha görünür kılmak ve tüm renklerini seyirciyle buluşturmak hedefiyle yola çıkan festival, İsyap Sanat Yapım Prodüksiyon, İstanbul Rumeli Üniversitesi, İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Sultanbeyli Belediyesi, Beykoz Belediyesi, Kağıthane Belediyesi, Ümraniye Belediyesi, Eyüpsultan Belediyesi, Karagöz Sanat Dergisi ve Karagöz Derneği Yayınları'nın destekleriyle düzenlenecek. Festival hakkında detaylı bilgiye ve festival programına "www.karagozfestivali.com" adresinden erişilebiliyor.

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