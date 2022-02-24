"5. İstanbul Orchestra'Sion Uluslararası Piyano Yarışması"na başvurular başladı - Son Dakika

Bu yıl beşincisi düzenlenen "İstanbul Orchestra'Sion Uluslararası Piyano Yarışması"na 27 Mayıs'a kadar başvuru yapılabilecek.

Notre Dame de Sion Fransız Lisesinde gerçekleştirilen basın toplantısında, 2013'ten bu yana her iki senede bir düzenlenen yarışmanın amaçlarına, hedeflerine ve ödüllerine ilişkin bilgiler paylaşıldı.

Yarışma başkanı ve okul müdürü Alexandre Abellan, yarışmanın İstanbul'un kültür ve müzik hayatında seçkin bir yere konumlandığını, aynı zamanda farklı ufuk ve ülkelerden gelen genç yeteneklerin buluşma noktası olduğunu söyledi.

"Bu etkinlik, kültürlü ve duyarlı bir gençlik yetiştirmeyi hedefleyen kurumumuzun eğitim projesiyle birebir örtüşmektedir" ifadesini kullanan Abellan, profesyonel jürinin piyanistlerle bir araya gelerek, ödülleri belirleyeceğini ifade etti.

Abellan, yarışmanın öğrenciler için olağanüstü bir deneyim olduğunu söyleyerek, "Üst düzey müzisyenlerle yapılan bu fikir alışverişleri genç öğrencilerimize seçkin müziğin kıstasları ile bu kurumun kültürüne özgü başarının anahtarının gerçekte aynı olduklarını gözlemleme olanağı tanıyor." dedi.

"Piyano benim için hayatımı ve kaderimi belirleyen bir alan"

Jüri başkanı Jean-Yves Clement de okulun pedagojik anlayışına ve sanata verdiği öneme dikkati çekti.

Piyanonun tüm hayatını ve kaderini belirleyen bir alan olduğunu söyleyen Clement, "Piyanoya çok küçük yaşta başladım ve bu çevrede büyüdüm. Benim için piyano doğal bir mecra, doğal bir alan." diye konuştu.

Clement, yarışmanın genç yeteneklerin kariyerinde sancılı bir süreç olan dinleyicilerle buluşmasına katkı sağladığına işaret ederek, "Her halükarda bu yarışmada ruhun ötesine geçerek, kültüre doğru yol almak, piyano sevgisine doğru yol almak daha doğru." değerlendirmesini yaptı.

"Müzikle frankofoni arasında ortak bir boyut oluşturuyor"

Fransa'nın İstanbul Başkonsolosu Olivier Gauvin, Fransız Kültür Merkezince genç bir müzisyene Fransa'da konaklama imkanı sunacak bir ödül verileceğini aktararak, "Ben de tabii ki bu ödüle büyük bir hassasiyet gösteriyorum. Bu aynı zamanda müzikle, frankofoni arasında ortak bir boyut oluşturuyor. Bu zamanlarda barış ve uluslararası mesajlar veren bu alanlara ihtiyacımız var. İnsanları kültür çerçevesinde bir araya getiriyor." diye konuştu.

Yarışmanın genel sekreteri Emmanuelle Beaufils, etkinlikle ilgili ayrıntıların internet sitesinde ve broşürlerde yer aldığını, yarışmanın ikinci aşamasının son kayıt tarihi olan 27 Mayıs'ta başlayacağını kaydetti.

Onur kurulu üyesi devlet sanatçısı ve piyanist Süher Pekinel de öğrencilik yıllarında piyano ile tanışma fırsatı bulduklarını, 7-8 piyanonun bulunduğu bir müzik odasında müzisyenlerin de misafir olduğunu anlattı.

Müziğin okulda geçmişten bugüne kadar devam eden bir gelenek olduğunun altını çizen Pekinel, insani değerlerin müzikten geçtiğini, farklı projelerle gençlerin eğitimine destek olmaya ve müzikle insani eğitimler vermeye çalıştıklarını ifade etti.

"Dünyaya açılmak hepimiz için gurur kaynağı"

Orchestra'Sion şefi Orçun Orçunsel, müziğe sahip çıkan okulun çatısı altında böyle bir projede yeniden bir arada olmanın çok güzel olduğunu söyledi.

Orkestranın 14 yılı geride bıraktığına dikkati çeken Orçunsel, "Böyle bir oluşumun dünya çapında bir yarışmayla birlikte harmanlanması benim için büyük mutluluk. 15 yıl önce bunun temellerini attığımızda nereye gidebileceğini bizler de tahmin edemiyorduk. Dünyaya açılmak, yüksek standartlı, istikrarlı bir yarışmayı dünya sanatçılarına kazandırmak ve onların hedeflerine ulaşmasında yardımcı olmak hepimiz için gurur kaynağı." dedi.

Andante klasik müzik dergisinin genel yayın yönetmeni Serhan Bali ise yarışmanın önemine işaret ederek, "Dışarıdan bir gözlemciyim, uzun yıllardır dünya klasik müzik endüstrisini yakından takip eden, çeşitli festivallere, yarışmalara bizzat katılan ve gözlemleyen biri olarak benim burada olmam, bu olaya ne kadar ciddiyetle yaklaşıldığının da bir göstergesi." değerlendirmesinde bulundu.

Yarışma hakkında

Sanatçılara, müziklerini geliştirmelerini sağlayacak bir paylaşım mekanı sunmak, dinleyiciler, müzisyenler ve konser sanatçılarından oluşan jüriyle buluşmalarını sağlamak arzusuyla yola çıkan İstanbul Orchestra'Sion Uluslararası Piyano Yarışması, dünyanın dört bir yanından seçilen uluslararası düzeydeki profesyonel müzisyenleri bir araya getirmeyi ve tanıtmayı amaçlıyor.

Yarışmayla genç müzisyenlerin kariyerinde önemli bir aşama teşkil etmek, yıllar içerisinde Türkiye, Akdeniz Bölgesi ve dünyada önemli bir müzik etkinliği olmak hedefleniyor.

Adayların ön seçiminin görsel-işitsel dosya üzerinden yapılacağı yarışma, halka açık dört ayrı sınavdan oluşacak. 27 Mayıs'a kadar başvuru yapılabilecek yarışmanın ön elemesi haziran ayında gerçekleştirilecek.

Finalde ise adaylara, orkestra şefi Orçun Orçunsel yönetimindeki Orchestra'Sion eşlik edecek.

Birinciye 8 bin, ikinciye 4 bin, üçüncüye 2 bin dolar ödül verilecek yarışma kapsamında ayrıca Ali Darmar Ödülü ve NDS Gençlik Müzik Ödülü de sahiplerini bulacak.