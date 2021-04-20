5. İstanbul Tasarım Bienali "Pek Kapanış Sayılmaz!" ile sona erecek - Son Dakika

"5. İstanbul Tasarım Bienali", 24 Nisan'da yayınlanacak kapanış etkinliğiyle sona erecek.

Kültür ve Turizm Bakanlığı desteğiyle İstanbul Kültür Sanat Vakfı (İKSV) tarafından düzenlenen bienalin "Pek kapanış sayılmaz!" başlıklı son etkinliği çevrim içi olarak sanatseverlerle buluşacak. Etkinlik, film gösterimi, performatif ders, videolu podcast, ses manzarası, yürüyüş ve sohbetlerden oluşuyor.

Dele Adeyemo, Ibiye Camp ve Damaso Randulfe, Black Athena Collective, Counterspace, Linda Schilling Cuellar, Dansbana!, Sophie Krier & Eric Wong, Aslıhan Demirtaş, FRAUD, Ilana Harris-Babou, Ayşenaz Toker ve Merve Tuna, Anna Puigjaner-MAIO & Alina Abouelenin, BUREAU, Pelin Tan & Vivien Sansour & Luigi Coppola, Orkan Telhan & elii, theOtherDada, TiriLab, Aslı Uludağ gibi tasarımcı, mimar ve sanatçıların projelerine odaklanan etkinliği Can Remzi Ergen yönetecek.

Etkinlikte ayrıca bienal direktörü Deniz Ova ile küratöryal ekipten Mariana Pestana, Sumitra Upham ve Billie Muraben konuşma yapacak.

Ekim 2020'de başlayan "Empatiye Dönüş: Birden Fazlası İçin Tasarım" başlıklı 5. İstanbul Tasarım Bienali'nin kapanış etkinliği, İKSV YouTube kanalının yanı sıra Londra'daki "Tasarım Müzesi" ile "Het Nieuwe Instituut" web sitelerinden de takip edilebilecek.