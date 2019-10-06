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5. İzmir Boyoz Festivali

49 dakika önce

İzmir'de 5'incisi düzenlenen Boyoz Festivali'nde, vatandaşlara 15 bin boyoz ikram edildi.

İzmir'de 5'incisi düzenlenen Boyoz Festivali'nde, vatandaşlara 15 bin boyoz ikram edildi.

Büyükşehir Belediyesinin ev sahipliğinde Gündoğdu Meydanı'nda organize edilen festivale, çok sayıda vatandaş katıldı.

Erken saatlerden itibaren festivalin yapılacağı alana gelen İzmirliler, boyozların dağıtılacağı çadırların önünde uzun kuyruklar oluşturdu.

Yaklaşık 15 bin boyozun dağıtıldığı festivalde vatandaşlara, haşlanmış yumurta, peynir ve çay da ikram edildi.

Vatandaşlardan 75 yaşındaki Müşerref Akay, AA muhabirine yaptığı açıklamada, mahalledeki arkadaşlarıyla toplanıp Gündoğdu Meydanı'na geldiğini belirterek, "Burada olmayı seviyorum. Ağzımda diş yok ama boyoz yemeği çok seviyorum. Kalabalığı görünce moralim yükseliyor. Hava da çok güzel. Festivale ömrüm oldukça her yıl katılmayı düşünüyorum." dedi.

Olcay Altınay da festivale çocukları ve eşiyle katıldığını anlatarak, "Buraya gelirken festivalin bu kadar dolu olacağını düşünmedim. İzmir için güzel bir organizasyon olmuş. Ailece boyoz yemeği çok seviyoruz. Emeği geçenlere çok teşekkür ediyoruz." şeklinde konuştu.

Gülay Hacıoğlu da Kocaeli'de yaşadığını, tatil için arkadaşları ve ailesiyle İzmir'e geldiğini söyledi.

Festival yapılacağını dün akşam öğrendiğini belirten Hacıoğlu, "Hayatımda ilk defa boyoz yedim ve çok sevdim." ifadesini kullandı.

5. İzmir Boyoz Festivali

Gündoğdu Meydanı, İzmir, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 06.10.2019 01:55 Kaynak: AA
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