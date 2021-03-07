5. Kademe Kick Boks Teknik Direktör Kursu, Osmaniye'de düzenlenecek
07.03.2021 15:07
5. Kademe Kick Boks Teknik Direktör Kursu'nun 20-29 Mart tarihlerinde Osmaniye'de gerçekleştirileceği duyuruldu.
5. Kademe Kick Boks Teknik Direktör Kursu'nun 20-29 Mart tarihlerinde Osmaniye'de gerçekleştirileceği duyuruldu.
Türkiye Kick Boks Federasyonundan yapılan açıklamada, 2021 yılı faaliyet programında yer alan kursun yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerine uygun olarak düzenleneceği belirtildi.
Açıklamada, "Kurs için kayıtlar e-devlet üzerinden yapılacak olup, son kayıt tarihi 15 Mart Pazartesi günüdür. Başvurular Spor Bilgi Sistemi modülü içerisinde 'kurs başvurusu' olarak yapılacaktır." ifadelerine yer verildi.
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