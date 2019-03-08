Son Dakika Haberleri: 5 kadın girişimci, 5 zorlu hikaye; 1 kitap

5 kadın girişimci, 5 zorlu hikaye; 1 kitap

49 dakika önce

Kendi Hikayesini Yazanlar adlı kitapta GYİAD üyesi beş kadın girişimcinin tecrübeleri vaka-öykü tarzında anlatılıyor.

5 kadın girişimci, 5 zorlu hikaye; 1 kitap, System.String[]
Kendi Hikayesini Yazanlar adlı kitapta GYİAD üyesi beş kadın girişimcinin tecrübeleri vaka-öykü tarzında anlatılıyor. Bu kitapla kadınları girişimciliğe teşvik etmeyi amaçlayan GYİAD, kadın, erkek tüm girişimcilere keyifle okuyacakları bir kitap sunuyor.
Kaynak: Dunya.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 08.03.2019 02:20 

Ekonomi
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