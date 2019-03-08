5 kadın girişimci, 5 zorlu hikaye; 1 kitap
49 dakika önce
Kendi Hikayesini Yazanlar adlı kitapta GYİAD üyesi beş kadın girişimcinin tecrübeleri vaka-öykü tarzında anlatılıyor.
Kendi Hikayesini Yazanlar adlı kitapta GYİAD üyesi beş kadın girişimcinin tecrübeleri vaka-öykü tarzında anlatılıyor. Bu kitapla kadınları girişimciliğe teşvik etmeyi amaçlayan GYİAD, kadın, erkek tüm girişimcilere keyifle okuyacakları bir kitap sunuyor.
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Haber Yayın Tarihi : 08.03.2019 02:20
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