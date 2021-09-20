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5 kamyonu hurdaya çeviren firma sahibinden açıklama: Olay basına yansıdığı gibi değil - Son Dakika

5 kamyonu hurdaya çeviren firma sahibinden açıklama: Olay basına yansıdığı gibi değil

20.09.2021 14:49
5 kamyonu hurdaya çeviren firma sahibinden açıklama: Olay basına yansıdığı gibi değil, System.String[]

Şırnak'ta ortağı ile yaşadığı tartışma sonucu 5 kamyonu kepçe ile parçalayan firma sahibi Hakan Mağrur, yazılı bir açıklamada bulundu. Mağrur, olayın medyada yer aldığı gibi alacak verecek meselesi olmadığını belirterek, ortaklarıyla yaşadığı sözlü tartışma sonucu böyle bir eylemde bulunduğunu söyledi. Tüm zararı kendisinin karşıladığını söyleyen Mağrur, "Ortaklarımla olayı kendi aramızda çözdük. Aramızda bir husumet yoktur." dedi.

Şırnak Cudi Dağı eteklerinde kömür ocağının işletmecisi Hakan Mağrur, amcası ile yaşadığı tartışma sonucu ekskavatör kepçeyle 5 kamyonu hurdaya çevirmişti. Gündem olan görüntüler sonrası Mağrur, yazılı bir açıklama yaptı.

"ALACAK VERECEK MESELESİ DEĞİL"

Olayda meydana gelen zararın tamamını kendisinin karşıladığını belirten Mağrur, "2017 yılında YMR madenciliği kurduk. Firmanın işletme yetkilisi ve aynı zamanda firmanın ortağıyım. 15 Ağustos 2021 günü madencilik şirketine ait olan 5 adet iş makinesine zarar verdim. Firma ortaklarıyla yaşadığım sözlü tartışma sonucu firma içerisinde kendi şahsıma ait olan 5 araca zarar verdim. Olay sosyal medyaya yansıtıldığı gibi işçi işveren arasında değil, alacak verecek meselesi değil, sadece ortaklarımla yaşadığım sözlü bir tartışma sonucu meydana gelmiştir. Ortaklarımla olayı kendi aramızda çözdük. Aramızda bir husumet yoktur. Meydana gelen zararın tamamını kendim karşıladım. Kimseden şikayetçi ve davacı değilim. Söz konusu olayda mağdur olan hiç kimse yoktur. Olayda davacı, davalı yoktur" dedi.

5 kamyonu hurdaya çeviren firma sahibinden açıklama: Olay basına yansıdığı gibi değil
5 kamyonu hurdaya çeviren firma sahibinden açıklama: Olay basına yansıdığı gibi değil
5 kamyonu hurdaya çeviren firma sahibinden açıklama: Olay basına yansıdığı gibi değil

Cudi Dağı, Şırnak, Kömür, Yaşam, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi 5 kamyonu hurdaya çeviren firma sahibinden açıklama: Olay basına yansıdığı gibi değil - Son Dakika Ekonomi


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SON DAKİKA: 5 kamyonu hurdaya çeviren firma sahibinden açıklama: Olay basına yansıdığı gibi değil - Son Dakika
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