Haliç Köprüsü'nde yol verme kavgası kamerada: Silahlı sürücü polisten kaçamadı - Son Dakika
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Haliç Köprüsü'nde yol verme kavgası kamerada: Silahlı sürücü polisten kaçamadı

17.08.2022 10:01
Haliç Köprüsü'nde yol verme kavgası kamerada: Silahlı sürücü polisten kaçamadı

5 Karayolu Ayvansaray mevkisinde İETT otobüsü şoförüyle otomobil sürücüsü yol verme yüzünden tartıştı.

E-5 Karayolu Ayvansaray mevkisinde İETT otobüsü şoförüyle otomobil sürücüsü yol verme yüzünden tartıştı. Hem seyreden hem de tartışan iki sürücü Haliç Köprüsünün üzerinde araçları durdurup kavgaya tutuştu. Yaşananlar kameralara yansırken, Kağıthane polisi şoföre silah çektiği iddia edilen ve kaçan sürücüyü yakalayarak gözaltına aldı.

Olay, geçtiğimiz Çarşamba saat 16.45 sıralarında Haliç Köprüsü'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre E-5 Karayolu Fatih Ayvansaray mevkisi Ankara istikametine 34 JK 2285 plakalı İETT otobüsüyle seyreden şoför Osman Akbulut, aynı istikamete 34 KT 6952 plakalı otomobille giden Mert Güven ile yol verme yüzünden tartıştı.

Köprünün ortasında kavgaya tutuştular

Tarafların birbirlerini sıkıştırması üzerine otomobil sürücüsü, otobüsün önünü keserek iddiaya göre taşıma ruhsatı bulunan tabancasını çekti. Şoföre tabancayı gösteren sürücü Güven ile şoför Akbulut arasında kavga çıktı. Otobüsten inen şoför Akbulut, kendisiyle kavga eden Güven'e saldırınca ortalık karıştı. Kavganın büyümesi üzerine Güven otomobiliyle hızla olay yerinden ayrıldı.

Silahlı sürücü Kağıthane polisinden kaçamadı

Olayın ardından yolcuların ihbarı üzerine olay yerine polis ekibi sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen Kağıthane İlçe Emniyet Müdürlüğü Devriye Ekipler Amirliğine bağlı "Yıldırım Ekipler" diye bilinen polisler, kaçan sürücü Mert Güven'i Kağıthane Çağlayan mevkisinde kısa sürede yakaladı. Şahsı etkisiz hale getiren polis, ruhsatlı tabancasına da el koydu. Güven'in de şikayetçi olması üzerine şoför Akbulut da gözaltına alınarak emniyete götürüldü. Emniyette işlemleri tamamlanan iki sürücü savcılık talimatıyla serbest bırakıldı. - İSTANBUL

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Kaynak: İHA

Ayvansaray, Haliç, İETT, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Haliç Köprüsü'nde yol verme kavgası kamerada: Silahlı sürücü polisten kaçamadı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Haliç Köprüsü'nde yol verme kavgası kamerada: Silahlı sürücü polisten kaçamadı - Son Dakika
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