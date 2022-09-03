Büyükçekmece'de feci kaza: 1 ölü, 1 yaralı - Son Dakika
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Büyükçekmece'de feci kaza: 1 ölü, 1 yaralı

03.09.2022 16:31
Büyükçekmece'de feci kaza: 1 ölü, 1 yaralı

5 Karayolu Büyükçekmece Celaliye mevkiinde aynı yöne giden hafif ticari aracın kamyonete arkadan çarpması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi ise yaralandı.

E-5 Karayolu Büyükçekmece Celaliye mevkiinde aynı yöne giden hafif ticari aracın kamyonete arkadan çarpması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi ise yaralandı.

Kaza, saat 14.45 sıralarında E-5 karayolu Celaliye Mevkii Kumburgaz istikametinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Kadir Bektaş yönetimdeki (63) 54 LJ 347 plakalı hafif ticari aynı yönde seyreden Tuğrul S. yönetimdeki 28 YH 202 plakalı kamyonete arkadan çarptı. Olay sırasında büyük bir ses duyan çevredeki vatandaşlar yardıma koştu. Sağlık, itfaiye ve polis ekiplerine haber verildi. Hafif ticari araç içerisinde sıkışan sürücü Kadir Bektaş olay yerinde hayatını kaybetti. Polis ekipleri çevrede geniş güvenlik önlemi alarak incelemelere başladı. Bektaş'ın cenazesi yapılan incelemelerin ardından morga kaldırıldı. Kazada hafif yaralanan Tuğrul S. isimli sürücü ise tedavisinin ardından ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü. Bölgedeki kaza sonrası trafik yoğunluğu yaşandı.

Kazanın sesini duyan bir vatandaş yaşananları anlatarak, "Kaza oluşunu görmedim ama çok şiddetli ses duyduk. Daha sonra vatandaşlarla ilgili yerleri aradık. Sanırım diğer araçtaki kişi hayatını kaybetmiş diğer kamyonetteki adam ise hafif yaralanmış öyle söylendi" dedi. - İSTANBUL

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Kaynak: İHA

Büyükçekmece, Celaliye, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Büyükçekmece'de feci kaza: 1 ölü, 1 yaralı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Büyükçekmece'de feci kaza: 1 ölü, 1 yaralı - Son Dakika
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