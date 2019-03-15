Son Dakika Haberleri: 5 Karayolu Hadımköy-Avcılar İstikametinde Sıkışmalı Kaza Meydana Geldi.

5 Karayolu Hadımköy-Avcılar İstikametinde Sıkışmalı Kaza Meydana Geldi.

1 saat önce

IHAAW112605-ASA/15-03-2019- E-5 karayolu Hadımköy-Avcılar istikametinde sıkışmalı kaza meydana geldi.

5 Karayolu Hadımköy-Avcılar İstikametinde Sıkışmalı Kaza Meydana Geldi., System.String[]
IHAAW112605-ASA/15-03-2019

- E-5 karayolu Hadımköy-Avcılar istikametinde sıkışmalı kaza meydana geldi. Olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. 15.03.2019 11: 26: 05 TSI
NNNN - İSTANBUL

»  »      Haber Yayın Tarihi : 15.03.2019 11:31 Kaynak: İHA

Avcılar, Hadımköy, 3. Sayfa
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