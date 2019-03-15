5 Karayolu Hadımköy-Avcılar İstikametinde Sıkışmalı Kaza Meydana Geldi.
1 saat önce
IHAAW112605-ASA/15-03-2019- E-5 karayolu Hadımköy-Avcılar istikametinde sıkışmalı kaza meydana geldi.
IHAAW112605-ASA/15-03-2019
- E-5 karayolu Hadımköy-Avcılar istikametinde sıkışmalı kaza meydana geldi. Olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. 15.03.2019 11: 26: 05 TSI
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Haber Yayın Tarihi : 15.03.2019 11:31 Kaynak: İHA
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