5 kardeşini kaybeden Nehir'e doğum günü sürprizi - Son Dakika

5 kardeşini kaybeden Nehir'e doğum günü sürprizi

26.03.2021 09:45
5 kardeşini kaybeden Nehir'e doğum günü sürprizi, System.String[]

Adana'da 5 kardeşini kaybeden 12 yaşındaki kız çocuğuna polis doğum günü sürprizi yapınca anne ve kız gözyaşlarına boğuldu.

Adana'da 5 kardeşini kaybeden 12 yaşındaki kız çocuğuna polis doğum günü sürprizi yapınca anne ve kız gözyaşlarına boğuldu.

Önder ile Songül Özdemir çiftinin dünyaya getirdiği 4 çocuğu, annenin kanında pıhtılaşma olması nedeniyle hayatını kaybetti. Aile bu hastalığı 5'inci çocuğu Nehir'e hamileliği sırasında fark edince ilaçlı tedavi aldı. Tehlikeli bir hamilelik sürecinin ardından Nehir, 25 Mart 2009'da dünyaya geldi. Nehir bir kardeş istediyse de Özdemir çiftinin 2018'de dünyaya getirdiği bebek, 8 günlükken hayatını kaybetti. Bunun üzerine Önder ile Songül Özdemir, tek çocukları Nehir'in üzerine titredi.

Polis hayranı olan ve büyüyünce yunus polisi olmak isteyen ailenin tek çocuğu Nehir'in doğum günü geldi. Anne Songül Özdemir, eşi Önder Özdemir ile birlikte İl Emniyet Müdürlüğü'ne giderek, polislerin kızlarına doğum günü sürprizi yapmalarını istediklerini söyledi. İl Emniyet Müdürü Doğan İnci'nin talimatıyla Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü ekipleri ve motorize yunus polisleri, yaptırdıkları pastayla 12 yaşındaki Nehir'in evine gitti.

Polisin siren sesini duyunca balkona koşan Nehir, çok sevdiği yunus polislerini görünce büyük mutluluk yaşadı. Koşarak aşağı inen Nehir, polisin elindeki 'İyi ki doğdun geleceğin yunusu' pankartını görünce duygulandı. Doğum günü pastasındaki mumları üfleyen Nehir, hayalini kurduğu polis motosiklete bindi.

Polisleri görünce duygulandığını ifade eden Nehir Özdemir, "Ağlayacak gibiyim. Yunus polisleri mahallemize geldiğinde balkona koşup, onlara bakıyordum. Bugün geldikleri için çok sevindim. Ben de yunus polisi olmak istiyorum" diye konuştu.

Anne Songül Özdemir ise kızlarını mutlu ettikleri için polislere teşekkür ederek, "Nehir'den önce 4 kardeşini kaybettik. Nehir'den sonra bir çocuğumuz daha oldu, onu da kaybettik. Nehir bizim bir tanemiz ve o da geleceğin yunusu. Çok istiyor ve inşallah ideallerine kavuşur. Allah polisi ve askerimizi korusun, ayaklarına taş değirmesin" diyerek gözyaşı döktü. Annenin duygusal konuşması kızını da ağlattı. - ADANA

5 kardeşini kaybeden Nehir'e doğum günü sürprizi
5 kardeşini kaybeden Nehir'e doğum günü sürprizi
5 kardeşini kaybeden Nehir'e doğum günü sürprizi
5 kardeşini kaybeden Nehir'e doğum günü sürprizi
5 kardeşini kaybeden Nehir'e doğum günü sürprizi
5 kardeşini kaybeden Nehir'e doğum günü sürprizi
5 kardeşini kaybeden Nehir'e doğum günü sürprizi
5 kardeşini kaybeden Nehir'e doğum günü sürprizi
5 kardeşini kaybeden Nehir'e doğum günü sürprizi
5 kardeşini kaybeden Nehir'e doğum günü sürprizi
5 kardeşini kaybeden Nehir'e doğum günü sürprizi
5 kardeşini kaybeden Nehir'e doğum günü sürprizi
5 kardeşini kaybeden Nehir'e doğum günü sürprizi
5 kardeşini kaybeden Nehir'e doğum günü sürprizi

Adana, Polis, Doğum, Mart, Yaşam, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yaşam 5 kardeşini kaybeden Nehir'e doğum günü sürprizi - Son Dakika


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