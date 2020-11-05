5 Kasım Perşembe DHA Spor Gündemi - Son Dakika

5 Kasım Perşembe DHA Spor Gündemi

05.11.2020 09:22
5 Kasım Perşembe DHA Spor Gündemi, System.String[]

Gillette-Milliyet Yılın Sporcusu ödülleri sahiplerini bulduYılın sporcusu Rıza KayaalpFutbolda ise yılın enleri;

Gillette- Milliyet Yılın Sporcusu ödülleri sahiplerini buldu

Yılın sporcusu Rıza Kayaalp

Futbolda ise yılın enleri; Şenol Güneş, Çağlar Söyüncü ve Merih Demiral oldu

Nihat Özdemir: Pandemi olayı düzelirse, tribünleri yüzde 10-20 veya 30 kapasiteyle açmak istiyoruz"Her geçen gün A Milli Takımımızın düzeldiğini görüyoruz""Depremde kaybettiklerimize Allah'tan rahmet, ailelerine bağ sağlığı diliyorum"

Şenol Güneş: Rusya ve Macaristan maçlarını kazanmak istiyoruz"Geride de olsak 2 maçı kazanarak birinci olmak istiyoruz""Milli takımlardaki maçlarda olağanüstü sonuçlar çıkabiliyor, Macaristan maçıyla bunu yaşadık""Cuma günü kadro açıklanacak ama son ana kadar bekleyeceğiz"

Emre Belözoğlu: Sezon sonunda taraftarımızı mutlu etmek için her şeyi ortaya koyacağız"Sporcuyu motive eden bir ödül töreni""Allah ülkemize bir daha böyle felaketler yaşatmasın""Taraftarımızın yeni oluşmuş bu takıma sabretmesi gerekiyor"

Dorukhan Toköz: Eksiklerimiz var ama oynaya oynaya toparlayacağız"Ozan'la ayrı bir ilişkimiz var""Takım olarak daha da iyi olacağız, biliyoruz"" Beşiktaş'ta mutluyum"

Mustafa Denizli: Teklif var ama belirli standartları olan teklifleri değerlendirmeye alıyorum"İlerleyen zamanda hangi kategori olur bilmiyorum ama bir tane daha Gillette-Milliyet ödülü almayı düşünüyorum""Erken ayrılıklarla ilgili her iki tarafın da hatalarını değerlendirmek lazım" "Fenerbahçe hem kadro, hem de aldığı sonuçlar itibariyle sezon başında avantajlı bir konumda"

Mehmet Sepil: Depremzedeler için elimizden gelen yardımı yapıyoruz ve daha da yapacağız"Milli ara, psikolojik anlamda da bir dinlenme sağlayacak""Ocak ayında seçimli genel kurul yapacağız. Eminim o zamana kadar bir aday arkadaşımız çıkarve görevi devrederim""Milli arada Kulüpler Birliği'ni toplayıp, değerlendirme yapacağız"

FENERBAHÇE11.30 Sarı-lacivertli ekipte, İttifak Holding Konyaspor maçı hazırlıklarının ilk 15 dakikası basına açık gerçekleşecek.

GALATASARAY11.30 Sarı-kırmızılı takım, Demir Grup Sivasspor karşılaşmasının çalışmalarını sürdürecek.

BEŞİKTAŞ11.30 Siyah-beyazlılar, Gaziantep FK maçının hazırlıklarını tamamlayacak.16.00 Takım, uçakla Gaziantep'e giderek kampa girecek.17.30 Kafilenin kentte karşılanması.

TRABZONSPORBordo-mavililer Aytemiz Alanyaspor müsabakasının hazırlıklarına devam edecek.

- Tahkim Kurulu ve Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK) kararları açıklanacak.

UEFA AVRUPA LİGİ 20: 55 Roma - CFR Cluj23: 00 Young Boys - CSKA Sofya20: 55 Rapid Wien - Dundalk23: 00 Arsenal - Molde20: 55 Slavia Prag - Nice20: 55 H Be'er Sheva - B. Leverkusen20: 55 Benfica - Rangers20: 55 Lech - Standard Liege20: 55 PAOK - PSV Eindhoven20: 55 Omonia - Granada20: 55 Rijeka - Napoli20: 55 Real Sociedad - AZ Alkmaar23: 00 Leicester - Sporting Braga23: 00 Zorya - AEK23: 00 Celtic - Sparta Prag23: 00 Milan - Lille20: 55 SİVASSPOR - KARABAĞ23: 00 Villarreal - M. Tel Aviv20: 55 Ludogorets - Tottenham23: 00 Antwerp - LASK Linz23: 00 Dinamo Zagreb - Wolfsberger23: 00 Feyenoord - CSKA Moscow23: 00 Kızılyıldız - Gent23: 00 Hoffenheim - Slovan Liberec

ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI 3'ÜNCÜ TURZiraat Türkiye Kupası 3'üncü Tur'da 23 karşılaşma oynanacak

BASKETBOL-EuroLeague-20: 00 BK Zenit Saint Petersburg - Olympiacos BC20: 30 Anadolu Efes - M. Tel Aviv21: 00 ALBA Berlin - FC Barcelona Lassa Bàsquet22: 30 CD Saski Baskonia - Asvel

VOLEYBOL-AXA Sigorta Efeler Ligi-

13: 00 Solhan Spor - Galatasaray HDI Sigorta


Fenerbahçe, Gillette, Milliyet, Milli, Spor, Son Dakika

- Kaynak: DHA

Son Dakika Spor 5 Kasım Perşembe DHA Spor Gündemi - Son Dakika Spor


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