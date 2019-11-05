5 Kasım Salı DHA Spor Gündemi

Gözde Kırdar: Hayallerimin ötesinde bir veda oldu

"Voleybolla ilgili aktif bir görev yapacağımın sözünü veremem"

"Hiçbir zaman yenilgiyi kabul etmem"

Özge Kırdar: Kardeşimle aynı sahayı paylaşan biri olarak çok mutluyum

Pazarda marul satan Seher'in hayali, halterde şampiyonluk

16 yaşındaki Seher Nur Polat Antalya 'da bir yıl önce haltere başladı

Seher şimdi Türkiye şampiyonasına hazırlanıyor

Antrenmandan kalan zamanda ise pazarda sebze satan babasına yardım ediyor

REAL MADRİD - GALATASARAY MAÇINA DOĞRU

11.00 Sarı-kırmızılılar, Şampiyonlar Ligi A Grubu'nda yarın oynayacağı Real Madrid maçı için İspanya 'ya gidecek.

15.30 Temsilcimiz Madrid'e ulaşacak.

15.00 Real Madrid Teknik Direktörü Zinedine Zidane , bir oyuncusuyla basın toplantısı yapacak. (Valdebebas - Medya merkezi)

20.00 Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim ve bir futbolcu, basın toplantısında açıklamalarda bulunacak. (Santiago Bernabéu Stadı)

20.30 Sarı-kırmızılılar karşılaşma öncesi son antrenmanını yapacak. (İlk 15 dakikası basına açık - Santiago Bernabéu Stadı)

KULÜPLER BİRLİĞİ

BEŞİKTAŞ

11.30 Siyah-beyazlı ekip, Braga maçı hazırlıklarına basına kapalı yapacağı antrenmanla devam edecek.

FENERBAHÇE

11.30 Sarı-lacivertlilerde Kasımpaşa maçı hazırlıklarının ilk 25 dakikası basına açık gerçekleştirilecek.

TRABZONSPOR

11.00 Bordo-mavililer, Krasnodar karşılaşmasının hazırlıklarını sürdürecek.

PFDK - TAHKİM KURULU

UEFA ŞAMPİYONLAR LİGİ'NDE 4'ÜNCÜ HAFTA BAŞLIYOR

BASKETBOL

7DAYS EuroCup

FIBA Şampiyonlar Ligi

20.00 VEF Riga - Gaziantep Basketbol