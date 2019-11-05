Son Dakika Haberleri: 5 Kasım Salı DHA Spor Gündemi
Son Dakika Spor 5 Kasım Salı DHA Spor Gündemi

5 Kasım Salı DHA Spor Gündemi

6 saat önce

Gözde Kırdar: Hayallerimin ötesinde bir veda oldu"Voleybolla ilgili aktif bir görev yapacağımın sözünü veremem""Hiçbir zaman yenilgiyi kabul etmem"Özge Kırdar: Kardeşimle aynı sahayı paylaşan biri olarak çok mutluyum Pazarda marul satan Seher'in hayali, halterde şampiyonluk16 yaşındaki Seher...

5 Kasım Salı DHA Spor Gündemi, System.String[]

Gözde Kırdar: Hayallerimin ötesinde bir veda oldu

"Voleybolla ilgili aktif bir görev yapacağımın sözünü veremem"

"Hiçbir zaman yenilgiyi kabul etmem"

Özge Kırdar: Kardeşimle aynı sahayı paylaşan biri olarak çok mutluyum

Pazarda marul satan Seher'in hayali, halterde şampiyonluk

16 yaşındaki Seher Nur Polat Antalya'da bir yıl önce haltere başladı

Seher şimdi Türkiye şampiyonasına hazırlanıyor

Antrenmandan kalan zamanda ise pazarda sebze satan babasına yardım ediyor

REAL MADRİD - GALATASARAY MAÇINA DOĞRU

11.00 Sarı-kırmızılılar, Şampiyonlar Ligi A Grubu'nda yarın oynayacağı Real Madrid maçı için İspanya'ya gidecek.

15.30 Temsilcimiz Madrid'e ulaşacak.

15.00 Real Madrid Teknik Direktörü Zinedine Zidane, bir oyuncusuyla basın toplantısı yapacak. (Valdebebas - Medya merkezi)

20.00 Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim ve bir futbolcu, basın toplantısında açıklamalarda bulunacak. (Santiago Bernabéu Stadı)

20.30 Sarı-kırmızılılar karşılaşma öncesi son antrenmanını yapacak. (İlk 15 dakikası basına açık - Santiago Bernabéu Stadı)

KULÜPLER BİRLİĞİ

13.00 Kulüpler Birliği Vakfı, olağanüstü genel kurulda 10'uncu başkanını seçecek. (Vakfın Maslak'taki ofisi - Basına kapalı)

BEŞİKTAŞ

11.30 Siyah-beyazlı ekip, Braga maçı hazırlıklarına basına kapalı yapacağı antrenmanla devam edecek.

FENERBAHÇE

11.30 Sarı-lacivertlilerde Kasımpaşa maçı hazırlıklarının ilk 25 dakikası basına açık gerçekleştirilecek.

TRABZONSPOR

11.00 Bordo-mavililer, Krasnodar karşılaşmasının hazırlıklarını sürdürecek.

PFDK - TAHKİM KURULU

Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK) ve Tahkim Kurulu kararları açıklanacak.

UEFA ŞAMPİYONLAR LİGİ'NDE 4'ÜNCÜ HAFTA BAŞLIYOR

20.55 Barcelona (İspanya) - Slavia Prag (Çekya)

20.55 Zenit (Rusya) - Leipzig (Almanya)

23.00 Napoli (İtalya) - Salzburg (Avusturya)

23.00 Liverpool (İngiltere) - Genk (Belçika)

23.00 Borussia Dortmund (Almanya) - Inter (İtalya)

23.00 Olympique Lyon (Fransa) - Benfica (Portekiz)

23.00 Chelsea (İngiltere) - Ajax (Hollanda)

23.00 Valencia (İspanya) - Lille (Fransa)

BASKETBOL

7DAYS EuroCup

20.00 Galatasaray Doğa Sigorta - Dolomiti Energia (Sinan Erdem Spor , Son Dakika Spor Haberleri, Spor Son Dakika'>Spor Salonu)

FIBA Şampiyonlar Ligi

20.00 VEF Riga - Gaziantep Basketbol


Gözde Kırdar, İspanya, Madrid, Spor

Haber Yayın Tarihi: 05.11.2019 09:31 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Galatasaray Kulüp Doktoru Yener İnce: Falcao ayın 11'inde İstanbul'a gelecek!
Guti, Almeria'nın yeni Teknik Direktörü oldu Kulüpler Birliği'nin yeni Başkanı Mehmet Sepil oldu Ertuğrul Sağlam, Samsunspor'un başına geçiyor

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 5.11.2019 16:26:54. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: 5 Kasım Salı DHA Spor Gündemi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]