5 Kasım Salı DHA Spor Gündemi

Gözde Kırdar: Hayallerimin ötesinde bir veda oldu
"Voleybolla ilgili aktif bir görev yapacağımın sözünü veremem""Hiçbir zaman yenilgiyi kabul etmem"Özge Kırdar: Kardeşimle aynı sahayı paylaşan biri olarak çok mutluyum Pazarda marul satan Seher'in hayali, halterde şampiyonluk16 yaşındaki Seher Nur Polat Antalya'da bir yıl önce haltere başladıSeher şimdi Türkiye şampiyonasına hazırlanıyorAntrenmandan kalan zamanda ise pazarda sebze satan babasına yardım ediyorREAL MADRİD - GALATASARAY MAÇINA DOĞRU11.00 Sarı-kırmızılılar, Şampiyonlar Ligi A Grubu'nda yarın oynayacağı Real Madrid maçı için İspanya'ya gidecek.15.30 Temsilcimiz Madrid'e ulaşacak.15.00 Real Madrid Teknik Direktörü Zinedine Zidane, bir oyuncusuyla basın toplantısı yapacak. (Valdebebas - Medya merkezi)20.00 Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim ve bir futbolcu, basın toplantısında açıklamalarda bulunacak. (Santiago Bernabéu Stadı)20.30 Sarı-kırmızılılar karşılaşma öncesi son antrenmanını yapacak. (İlk 15 dakikası basına açık - Santiago Bernabéu Stadı)KULÜPLER BİRLİĞİ13.00 Kulüpler Birliği Vakfı, olağanüstü genel kurulda 10'uncu başkanını seçecek. (Vakfın Maslak'taki ofisi - Basına kapalı)BEŞİKTAŞ11.30 Siyah-beyazlı ekip, Braga maçı hazırlıklarına basına kapalı yapacağı antrenmanla devam edecek.FENERBAHÇE11.30 Sarı-lacivertlilerde Kasımpaşa maçı hazırlıklarının ilk 25 dakikası basına açık gerçekleştirilecek.TRABZONSPOR11.00 Bordo-mavililer, Krasnodar karşılaşmasının hazırlıklarını sürdürecek.PFDK - TAHKİM KURULU Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK) ve Tahkim Kurulu kararları açıklanacak.
UEFA ŞAMPİYONLAR LİGİ'NDE 4'ÜNCÜ HAFTA BAŞLIYOR20.55 Barcelona (İspanya) - Slavia Prag (Çekya)20.55 Zenit (Rusya) - Leipzig (Almanya)23.00 Napoli (İtalya) - Salzburg (Avusturya)23.00 Liverpool (İngiltere) - Genk (Belçika)23.00 Borussia Dortmund (Almanya) - Inter (İtalya)23.00 Olympique Lyon (Fransa) - Benfica (Portekiz)23.00 Chelsea (İngiltere) - Ajax (Hollanda)23.00 Valencia (İspanya) - Lille (Fransa)
BASKETBOL7DAYS EuroCup20.00 Galatasaray Doğa Sigorta - Dolomiti Energia (Sinan Erdem Spor , Son Dakika Spor Haberleri, Spor Son Dakika'>Spor Salonu)FIBA Şampiyonlar Ligi
20.00 VEF Riga - Gaziantep Basketbol