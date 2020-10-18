5 katlı apartmanda yangın; gece yarısı sokağa koştular - Son Dakika

5 katlı apartmanda yangın; gece yarısı sokağa koştular

18.10.2020 11:22
5 katlı apartmanda yangın; gece yarısı sokağa koştular, System.String[]

ANTALYA'da bir binanın giriş katında çıkan yangın nedeniyle apartman sakinleri sokağa döküldü.

ANTALYA'da bir binanın giriş katında çıkan yangın nedeniyle apartman sakinleri sokağa döküldü. Yangında yaralanan olmazken, maddi hasar meydana geldi.

Yangın, saat 01.00 sıralarında Konyaaltı ilçesi Hurma Mahallesi 278 Sokak'ta meydana geldi. Sokak üzerinde yer alan 5 katlı apartmanın giriş katının mutfak kısmında duman ve alevleri görenler durumu hemen 112 Acil Çağrı Merkezi'ne haber verdi. Kısa sürede olay yerine polis, itfaiye ve ambulans ekibi sevk edildi. Apartmanın içerisine dolan duman yüzünden bina sakinleri panikle sokağa çıkarken, bazı vatandaşlar ise balkonlarında kalmayı tercih etti. Ekiplerin kısa sürede söndürdüğü yangında, giriş katının mutfak kısmı kullanılamaz hale geldi. İtfaiye ekipleri bazı evleri kontrol etmek için yangın merdivenini kullandı. Yangında yaralanan olmazken, maddi hasar meydana geldi.Yangının çıktığı giriş katındaki dairede oturan Mehmet O.'nun, iddiaya göre olaydan yaklaşık 1 saat önce gürültü nedeniyle polise şikayet edildiği öğrenildi.


5 katlı apartmanda yangın; gece yarısı sokağa koştular
5 katlı apartmanda yangın; gece yarısı sokağa koştular
5 katlı apartmanda yangın; gece yarısı sokağa koştular
5 katlı apartmanda yangın; gece yarısı sokağa koştular
5 katlı apartmanda yangın; gece yarısı sokağa koştular
5 katlı apartmanda yangın; gece yarısı sokağa koştular

Konyaaltı, Apartman, Yangın, Hurma, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel 5 katlı apartmanda yangın; gece yarısı sokağa koştular - Son Dakika

YORUMLAR

Son Dakika

Dün, Ermenistan'ın saldırısında hayatını kaybeden Nigar, bugün doğum gününü kutlayacaktı Abdullah Gül'ün koruma polisinin çarptığı yaya hayatını kaybetti Yıldırım fırtınası, Marmara'da geceyi gündüze çevirdi Brezilya'da bir kadın, eşi gibi davranarak 12 saat önce ölen adamın aylığını çekmek istedi Esenler'de korkunç cinayet: 19 yaşındaki kız arkadaşını vurup, intihar etti Öykü Serter sosyal medyada fotoğrafını paylaştı! Takipçileri beğeni yağmuruna tuttu Erdoğan'ın verdiği yeni doğal gaz keşfi müjdesine Bakan Albayrak'tan ilk yorum: Dünya hayranlıkla izleyecek Ankaragücülü Alper Potuk'un kırmızı kart görmesinin ardından sosyal medyada hakeme tepki yağdı
Hatay yangınından sonra ortaya çıkan duvar yazısı dikkat çekti: Ne varsa yansın Hatay yangınından sonra ortaya çıkan duvar yazısı dikkat çekti: Ne varsa yansın         
10:35
Cumhurbaşkanı Erdoğan talimatı verdi: 4 milyon kişinin 500 milyar borcu yapılandırılacak Cumhurbaşkanı Erdoğan talimatı verdi: 4 milyon kişinin 500 milyar borcu yapılandırılacak         
10:11
Ermenilerin elinde 28 yıllık esaret! 18 yaşında kaybolan Şamhalov İmran, kurtarılan kentteki bir evde ayakları zincirli olarak bulundu Ermenilerin elinde 28 yıllık esaret! 18 yaşında kaybolan Şamhalov İmran, kurtarılan kentteki bir evde ayakları zincirli olarak bulundu         
09:14
Urfalı Hikmet, Milyoner'den kazandığı parayla ilk olarak kardeşine tablet alacak Urfalı Hikmet, Milyoner'den kazandığı parayla ilk olarak kardeşine tablet alacak         
08:40
Azerbaycan Savunma Bakanlığı, Ermenistan'ın ateşkesi ihlal ettiğini açıkladı: Kurtarılan köylere toplarla ateş açıldı Azerbaycan Savunma Bakanlığı, Ermenistan'ın ateşkesi ihlal ettiğini açıkladı: Kurtarılan köylere toplarla ateş açıldı         
06:30
Dünyaca ünlü model Bella Hadid, kıyafetiyle olay oldu! Gören dönüp bir daha baktı Dünyaca ünlü model Bella Hadid, kıyafetiyle olay oldu! Gören dönüp bir daha baktı         
00:05
Cephede yenilgiye uğrayan Ermenistan ordusunda isyan ve kavgalar baş gösteriyor Cephede yenilgiye uğrayan Ermenistan ordusunda isyan ve kavgalar baş gösteriyor         
18:44
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yeni keşif sonrası doğal gazda indirim sinyali Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yeni keşif sonrası doğal gazda indirim sinyali         
17:20
Cezaevindeki Halil Sezai, sırtındaki Cezaevindeki Halil Sezai, sırtındaki "Allah" yazılı dövmesi üzerinden kendisini savundu         
15:38
İnşaat işçisi aileye pompalıyla saldırdılar! Dehşet anları anbean kamerada İnşaat işçisi aileye pompalıyla saldırdılar! Dehşet anları anbean kamerada         
14:29
Bakan Soylu, bir dönem terör nedeniyle girilemeyen bölgede kahve ve semaver çayı içti Bakan Soylu, bir dönem terör nedeniyle girilemeyen bölgede kahve ve semaver çayı içti         
11:55
Boğazı kesilerek öldürülen yaşlı kadının katil zanlısı, inşaat işçisi çıktı Boğazı kesilerek öldürülen yaşlı kadının katil zanlısı, inşaat işçisi çıktı         
11:12
18 aylık çocuğu hamam böcekleriyle aynı kafeste yatıran aile: Kafes evimizden daha temiz 18 aylık çocuğu hamam böcekleriyle aynı kafeste yatıran aile: Kafes evimizden daha temiz         
10:58
Oyuncu Burak Deniz'den ilginç itiraf: Paris Hilton beni görüp Türk arkadaşına sormuş Oyuncu Burak Deniz'den ilginç itiraf: Paris Hilton beni görüp Türk arkadaşına sormuş         
10:38
Arnavutköy'de ayakta yolcu taşıyan minibüs sürücüsü, kaymakama yakalandı Arnavutköy'de ayakta yolcu taşıyan minibüs sürücüsü, kaymakama yakalandı         
10:05
Harita mühendisi kaportacı, tamamen el yapımı olan 2 kişilik otomobil yaptı Harita mühendisi kaportacı, tamamen el yapımı olan 2 kişilik otomobil yaptı         
08:07
Kilosu 40 bin liradan satılan safranın hasadı başladı: 25 dönüm araziden 600 bin TL kazanacak Kilosu 40 bin liradan satılan safranın hasadı başladı: 25 dönüm araziden 600 bin TL kazanacak         
14:13
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 18.10.2020 11:32:08. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: 5 katlı apartmanda yangın; gece yarısı sokağa koştular - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei