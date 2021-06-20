Son dakika haber! 5 katlı apartmanda yangın paniği: 1'i bebek 3'ü çocuk, 12 kişi böyle kurtarıldı

Son dakika 3. sayfa haberi... 5 katlı apartmanda yangın paniği: 1'i bebek 3'ü çocuk, 12 kişi böyle kurtarıldı Bursa'da bir dairenin bodrum katından çıkan yangın nedeniyle duman dolan 5 katlı apartmanda mahsur kalan 1'i bebek, 3'çü çocuk 12 kişi, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

5 katlı apartmanda yangın paniği: 1'i bebek 3'ü çocuk, 12 kişi böyle kurtarıldı BURSA - Bursa'da bir dairenin bodrum katından çıkan yangın nedeniyle duman dolan 5 katlı apartmanda mahsur kalan 1'i bebek, 3'çü çocuk 12 kişi, itfaiye ekiplerince kurtarıldı. Yangın, saat 07.00 sıralarında, merkez Yıldırım İlçesi Yeşil Mahallesi Yeşilalan Sokak'taki 5 katlı apartmanın bodrumkatındaki dairede yangın çıktı. Alevlerkısa sürede büyürken, binayı dumanlar sardı. Bina sakinleri binadan çıkmak isterken evlerinde mahsur kaldı. İhbar üzerine adrese itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri yangına müdahale ederek,binada mahsur kalan 1'i bebek 3'çü çocuk 12 kişiyi merdiven aracıyla kurtardı. Dumandan etkilenen vatandaşlar ambulansa alınarak tedavi edildi. Bazı vatandaşların ise sinir krizi geçirdiği görüldü. Yangın itfaiyenin yaklaşık yarım saat süren çalışmasının ardından kontrol altına alındı. Yanan dairede maddi hasar meydana geldi. İtfaiye ve polis ekiplerinin yangınla ilgili incelemesi sürüyor.

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