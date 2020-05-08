5 katlı apartmanın altındaki yatır görenleri şaşkına çeviriyor - Son Dakika

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5 katlı apartmanın altındaki yatır görenleri şaşkına çeviriyor
6 saat önce
Osmanlı İmparatorluğu'nun kurucusu Osmangazi ve oğlu Orhangazi'nin türbelerinin bulunduğu tarihi Osmangazi Mahallesi Tophane Meydanı'nda 5 katlı apartmanın altındaki mezar görenleri hayretler içerisinde bırakıyor.
Osmanlı İmparatorluğu'nun kurucusu Osmangazi ve oğlu Orhangazi'nin türbelerinin bulunduğu tarihi Osmangazi Mahallesi Tophane Meydanı'nda 5 katlı apartmanın altındaki mezar görenleri hayretler içerisinde bırakıyor. Daha önce demir parmaklıklar olan türbe camekan yaptırılarak görünürlüğü artırılsa da vatandaşlar yine de türbeyi fark etmediklerini dile getiriyor.
Tophane meydanında 5 katlı bir apartmanın altında bulunan tarihi mezar ziyaretçilerini bekliyor. Bursalı Takkeci Sinan Hoca'nın kabri 5 katlı apartmanın altında kaldı. Osmanlı zamanında talebe yetiştiren ve kendisine ait 30 tane gayri menkulü vakfederek Tophane'de mektep yaptırarak burada yıllarca talebe yetiştiren Takkeci Sinan Hoca'nın 1800'lü yıllarda yaşadığı tahmin ediliyor. Yaptırdığı mektep 1903 yılına kadar talebe yetiştirdi. 1903 yılında zamanın valisi Reşit Mümtaz Paşa tarafından Tophane meydanını genişletmek için yıkılan mektebin kalan kısmı ise 1920 yılında ev yapılmak üzere satıldı. Takkeci Sinan Hoca'nın kendi yaptırdığı mektebin bahçesinde bulunan aile mezarlığı ise bu genişletme çalışmaları çerçevesinde talan edildi.
Evi belediyeden alan vatandaş, Takkeci Sinan Hoca'nın kabrini yıkmayarak yaptığı 5 katlı apartmanı kabre zarar vermeyecek şekilde inşa etti. Takkeci Sinan Hoca'nın kabri Tophane meydanında bulunan 5 katlı bir apartmanın zemin katında ziyaretçilerini bekliyor. Daha önce demir parmaklıklar olan türbe camekan yaptırılarak görünürlüğü artırılsa da vatandaşlar yine de türbeyi fark etmediklerini dile getiriyor. - BURSA
Haber Yayın Tarihi: 08.05.2020 01:44 Kaynak: İHA
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