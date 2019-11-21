Son Dakika Haberleri: 5 katlı apartmanın çatısında yangın
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5 katlı apartmanın çatısında yangın

6 saat önce

KONYA'da, 5 katlı apartmanın çatısında çıkan yangın, itfaiye ekiplerince 3 saatlik çalışmayla söndürüldü.

5 katlı apartmanın çatısında yangın, System.String[]

KONYA'da, 5 katlı apartmanın çatısında çıkan yangın, itfaiye ekiplerince 3 saatlik çalışmayla söndürüldü.

Yangın, saat 17.00 sıralarında merkez Karatay ilçesi Köprübaşı Mahallesi Esiri Mehmet Sokak'taki Akyıldız Siteleri'nde çıktı. 5 katlı apartmanın çatı katında çıkan yangında alevleri gören site sakinleri durumu, itfaiye ve polis ekiplerine bildirdi. Kısa sürede gelen itfaiye, yangını söndürmek için çalışma başlattı. Bina tedbir amaçlı tamamen boşaltılırken, itfaiyenin 3 saatlik çalışmasıyla yangın söndürüldü. Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için çalışma başlatıldı.


Köprübaşı, Karatay, İtfaiye, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 21.11.2019 07:46 Kaynak: DHA
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