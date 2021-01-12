5 katlı apartmanın çatısından düşerek yaralanan kediye damak tedavisi - Son Dakika

5 katlı apartmanın çatısından düşerek yaralanan kediye damak tedavisi

5 katlı apartmanın çatısından düşerek yaralanan kediye damak tedavisi
Son Güncelleme: 12.01.2021 09:54

5 katlı apartmanın çatısından düşerek yaralanan kediye damak tedavisiOSMANİYE'de bir binanın 5'inci katından düşerek yaralanan ve damağı ikiye ayrılan sokak kedisi, ameliyatla kurtarıldı.

5 katlı apartmanın çatısından düşerek yaralanan kediye damak tedavisi

OSMANİYE'de bir binanın 5'inci katından düşerek yaralanan ve damağı ikiye ayrılan sokak kedisi, ameliyatla kurtarıldı.

Alibeyli Mahallesinde ikamet eden lise öğrencisi Öykü Özdoğan, sokağa çıkma kısıtlamasının uygulandığı 10 Ocak Pazar günü sokaktaki hayvanları beslemek için dışarıya çıktığında, bir kedinin yüksekten düştüğünü gördü.  Yaralanan kedi sahipleri tarafından Hayvan Hakları federasyonu (HAYTAP) Osmaniye İl Temsilcisi Ali Laçinbala'nın tedavi merkezine götürdü. Yapılan ilk muayenede damağının ikiye ayrıldığı tespit edilen kedi ameliyata alındı. Vücudunda kırığa rastlanılmayan ve ezikler şekillendiği için ağrı kesici ve antibiyotik uygulanan kedinin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Sokağa çıkma kısıtlamasında sokak canlarını kaderine terk etmeyip ellerinden geleni yapmaya çalıştıklarını söyleyen Veteriner Hekim Ali Laçinbala, "5 aylık olduğunu tahmin ettiğimiz erkek bir sokak kendisiyle birlikteyiz. Yüksekten düşmüş ve basıncın etkisiyle damağı ikiye ayrılmıştı. 6 dikişle damağı tekrar eski formuna getirdik. Vücudunda kırığa rastlanmadığımız kedimizde ezikler şekillendiği için ağrı kesici ve antibiyotik uyguladık. Şu anda sağlık durumu iyi, tedavisini takip edeceğiz" dedi.Ali Laçinbala, özellikle yüksek katlarda ikamet edip evcil hayvan besleyen hayvan severleri, balkonlarına mutlaka güvenlik ağı yaptırmalılarını isteyerek, aksi durumda bu tip kazaların yaşanabileceğine dikkat çekti.

Kaynak: DHA

Alibeyli, Osmaniye, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel 5 katlı apartmanın çatısından düşerek yaralanan kediye damak tedavisi - Son Dakika


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SON DAKİKA: 5 katlı apartmanın çatısından düşerek yaralanan kediye damak tedavisi - Son Dakika
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