5 katlı apartmanın enkazından 3 kişi yaralı kurtarıldı - Son Dakika
Son Dakika Güncel 5 katlı apartmanın enkazından 3 kişi yaralı kurtarıldı - Son Dakika

5 katlı apartmanın enkazından 3 kişi yaralı kurtarıldı

6 saat önce

ELAZIĞ'da meydana gelen, Richter ölçeğine göre 6.8 büyüklüğündeki depremde, yıkılan 5 katlı apartmanın enkazından, 3 kişi AFAD ekipleri tarafından yaralı olarak kurtarıldı.

5 katlı apartmanın enkazından 3 kişi yaralı kurtarıldı, System.String[]

ELAZIĞ'da meydana gelen, Richter ölçeğine göre 6.8 büyüklüğündeki depremde, yıkılan 5 katlı apartmanın enkazından, 3 kişi AFAD ekipleri tarafından yaralı olarak kurtarıldı.

Elazığ'ın Sivrice ilçesinde meydana gelen 6,8 büyüklüğündeki depremin hemen ardından Erzurum AFAD koordinesinde 990 çadır ve 712 yatak ile birlikte arama kurtarma ekipleri bölgeye sevk edildi. Erzurum AFAD 11 araç, 46 personel, Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi 2 araç 8 personel, Sağlık Müdürlüğü 2'si ambulans 5 araç, 20 personel, Türk Telekom haberleşme grubundan 7 araç 17 personel, Kızılay beslenme grubundan 2 araç 3 personel, saat 01.00 sıralarında Elazığ'a ulaştı. Ekipler burada, Mustafapaşa Mahallesi'nde yıkılan 5 katlı Kalay Apartmanı'ndaki enkazda arama yapmakla görevlendirildi.

Erzurum AFAD koordinatörlüğündeki arama kurtarma ekipleri, enkaz altından biri kadın, 3 kişiyi yaralı olarak çıkardı. Yaralılar, ambulanslarla hastaneye kaldırılarak tedaviye alındı. Yapılan çalışmalarda, enkaz altında bir kişinin de cansız bedenine ulaşıldı.

Sabahın ilk ışıklarına kadar aralıksız çalışan ekipler, apartmanda yaptıkları dinleme sonucunda 3 kişinin daha sağ olabileceği ihtimali üzerine aramalarını yoğunlaştırdı.


Erzurum, Elazığ, AFAD, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 25.01.2020 09:39 Kaynak: DHA
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