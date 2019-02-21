Son Dakika Haberleri: 5 Katlı Bina Çöktü - Bina Sahibi Hasan Yakut'un Açıklaması

5 Katlı Bina Çöktü - Bina Sahibi Hasan Yakut'un Açıklaması

1 saat önce

- Çöken bina enkazından görüntüler Ekiplerin incelemesi Bina sahibi Hasan Yakut'un konuşması MERSİN - Mersin'in merkez Toroslar ilçesinde gece saatlerinde kolonlarından ses gelmesi üzerine boşaltılan 5 katlı bina çöktü.

- Çöken bina enkazından görüntüler
Ekiplerin incelemesi
Bina sahibi Hasan Yakut'un konuşması MERSİN - Mersin'in merkez Toroslar ilçesinde gece saatlerinde kolonlarından ses gelmesi üzerine boşaltılan 5 katlı bina çöktü. Çöken binanın sahibi Hasan Yakut gazetecilere açıklamalarda bulundu.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 21.02.2019 02:02 Kaynak: AA

Toroslar, Mersin, Değerli Taş, Güncel
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