5 Katlı Bina Çöktü - Bina Sahibi Hasan Yakut'un Açıklaması
1 saat önce
- Çöken bina enkazından görüntüler Ekiplerin incelemesi Bina sahibi Hasan Yakut'un konuşması MERSİN - Mersin'in merkez Toroslar ilçesinde gece saatlerinde kolonlarından ses gelmesi üzerine boşaltılan 5 katlı bina çöktü.
- Çöken bina enkazından görüntüler
Ekiplerin incelemesi
Bina sahibi Hasan Yakut
'un konuşması MERSİN - Mersin
'in merkez Toroslar
ilçesinde gece saatlerinde kolonlarından ses gelmesi üzerine boşaltılan 5 katlı bina çöktü. Çöken binanın sahibi Hasan Yakut gazetecilere açıklamalarda bulundu.
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Haber Yayın Tarihi : 21.02.2019 02:02 Kaynak: AA
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