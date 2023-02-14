5 KATLI BİNA GERİYE YATTI, CAMLARI BİLE ÇATLAMADI - Son Dakika
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5 KATLI BİNA GERİYE YATTI, CAMLARI BİLE ÇATLAMADI

14.02.2023 11:21

ADIYAMAN Gölbaşı girişinde bulunan 5 katlı bir bina depremin etkisiyle temelinden ayrılarak geriye yattı.

ADIYAMAN Gölbaşı girişinde bulunan 5 katlı bir bina depremin etkisiyle temelinden ayrılarak geriye yattı. Arkasındaki binaya yaslanarak, yatık halde duran binanın camlarının bile çatlamadığı dikkat çekti. Bina havadan görüntülendi.

Adıyaman Gölbaşı, depremden en çok etkilenen yerlerden biri oldu. İlçenin merkezinde yer alan 5 katlı bina depremin etkisiyle temelinden ayrılarak geriye yattı. Arkasındaki başka bir apartmana yaslanarak, yatık şekilde ayakta duran bina ve ilçe merkezi havadan da görüntülendi. Tek parça halinde duran binanın camlarının bile çatlamadığı dikkat çekti.

Kaynak: DHA
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Adıyaman Gölbaşı, Hisarcık, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel 5 KATLI BİNA GERİYE YATTI, CAMLARI BİLE ÇATLAMADI - Son Dakika

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