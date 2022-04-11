5 katlı bina yıkılırken yandaki apartman hasar gördü - Son Dakika
Üye Girişi

5 katlı bina yıkılırken yandaki apartman hasar gördü

11.04.2022 12:41
5 katlı bina yıkılırken yandaki apartman hasar gördü

ISPARTA'nın Yalvaç ilçesinde kentsel dönüşüm kapsamında 5 katlı binanın yıkım işlemi sırasında kullanılan iş makinesinin kolonlarına zarar verdiği yan apartmandaki 8 daire ile 2 iş yerinde bulunanlar tahliye edildi.

ISPARTA'nın Yalvaç ilçesinde kentsel dönüşüm kapsamında 5 katlı binanın yıkım işlemi sırasında kullanılan iş makinesinin kolonlarına zarar verdiği yan apartmandaki 8 daire ile 2 iş yerinde bulunanlar tahliye edildi. Yıkım anında iş makinesi operatörü ile çevredekilerin enkazın altında kalmaktan ve toz bulutundan kaçarak kurtulması, güvenlik kameralarına yansıdı.

Pazaraşağı Mahallesi Uluyol Caddesi'nde bulunan 30 yıllık Özlem Apartmanı'nın mülk sahipleri, kentsel dönüşümden yararlanmak amacıyla bir firmayla anlaştı. Yıkım kararı alınan bina için gerekli önlemler eşliğinde dün çalışmalar başlatıldı. Firmaya ait iş makineleri, itfaiye ekipleri ve çevre güvenliği için polis gözetiminde yıkım başladı. Binanın 2 katının dış cephesindeki duvarın yıkımı sonrası iş makinesi operatörü taşıyıcı kolonlara ekskavatör ile darbe vurmaya başladı. Bu sırada bina çökerken, iş makinesi enkaz altında kalmaktan son anda kurtuldu. Çökme sırasında görevliler koşarak canlarını kurtarırken etrafı toz bulutu kapladı. Yıkım sonrası bina bitişiğindeki 5 katlı apatmanın zeminindeki kolon zarar gördü. Yan binadaki 8 daire ve alt kattaki 2 iş yeri çökme tehlikesi nedeniyle tahliye edildi.

'TESELLİMİZ CAN KAYBI OLMAMASI'Yalvaç Belediye Başkanlığı Fen İşleri ekiplerinin mühürlediği binanın mülk sahiplerinden Yıldırım Kılınç, "Binamızı kentsel dönüşümden yararlanmak için yıkmaya karar verdik. İş makineleri çalışmaya başlamıştı. Her şey yolunda giderken bina bir anda yıkıldı ve bir toz bulutu oluştu. Bu esnada yan binanın kolonu zarar gördü ve yıkılma tehlikesi olduğu için acilen tahliye edildi. Tek tesellimiz can kaybı olmaması" dedi.  Yıkım anında iş makinesi operatörü ile çevredekilerin enkaz ve toz bulutundan kaçarak kurtulması, güvenlik kameralarınca kaydedildi.

5 katlı bina yıkılırken yandaki apartman hasar gördü
5 katlı bina yıkılırken yandaki apartman hasar gördü
5 katlı bina yıkılırken yandaki apartman hasar gördü
5 katlı bina yıkılırken yandaki apartman hasar gördü
YORUMLAR
500
Konyaaltı'nda bütçe giderinde yüzde 50 tasarruf Konyaaltı'nda bütçe giderinde yüzde 50 tasarruf BİNA YIKIMINDA YAN BİNA ZARAR GÖRDÜ, GÖREVLİLER ENKAZDAN KAÇARAK KURTULDU BİNA YIKIMINDA YAN BİNA ZARAR GÖRDÜ, GÖREVLİLER ENKAZDAN KAÇARAK KURTULDU Karel, elektronikte 'gaza basmaya' hazırlanıyor Karel, elektronikte 'gaza basmaya' hazırlanıyor

geri dönüşüm, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel 5 katlı bina yıkılırken yandaki apartman hasar gördü - Son Dakika


Son Dakika
12:46 Ağrı'daki coşkulu sahur etkinliğine yönelik eleştirilere AK Partili Eyyüp Kadir İnan'dan cevap geldi: Birileri bizden rahatsız oluyor
12:27 Sahaya çıkmadan kazandırdı! Dev derbiden önce en çok Mesut Özil'in forması satıldı
12:24 Sahaya yarı çıplak atlayan kadının güvenlikten gördüğü sert müdahale tepki çekti!
12:19 Türkiye'den tarihi rekor! Bor madeni satışından kazanılan para şaşkınlık yarattı
12:00 Nihat Hatipoğlu canlı yayında "Ölen eşe dokunulursa abdest bozulur mu?" sorusunu yanıtladı
11:57 Tümer Metin'den sert açıklama: İyi oynadı diyeceğim ama dilim varmıyor
11:55 Emekliye bayram ikramiyesi için 4 formül masada! İşte o seçenekler
11:52 Uğur Dündar dev derbiye 'uğurlu' geldi! Çifte kutlama yaptı
11:49 Cumhurbaşkanlığı Kabinesi yarın toplanıyor: Masada Rusya-Ukrayna savaşı, Karadeniz'in güvenliği ve emekli ikramiyeleri var
11:27 Sosyal medya fenomeni Polina Chursanova hamile olduğunu açıkladı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 11.04.2022 12:50:38. #1.11#
SON DAKİKA: 5 katlı bina yıkılırken yandaki apartman hasar gördü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement