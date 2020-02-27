5 katlı binada korkutan yangın - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa 5 katlı binada korkutan yangın - Son Dakika

5 katlı binada korkutan yangın

6 saat önce

Bursa'da 5 katlı bir binanın bodrumunda yangın çıktı.

5 katlı binada korkutan yangın, System.String[]

Bursa'da 5 katlı bir binanın bodrumunda yangın çıktı. Dar sokaklar ve hatalı park edilen araçlar nedeniyle itfaiye ekipleri daireye ulaşmakta zorlanırken, yangına mahalleli müdahale etti.


Yangın, Osmangazi ilçesi İntizam Mahallesinde meydana geldi. Edilen bilgiye göre, Doğum Sokak'ta bulunan 5 katlı binanın bodrum katında sabah saatlerinde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Kısa sürede yangını gören mahalleli durumu itfaiyeye bildirerek yangını müdahalede bulundu.


İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yangına müdahale etmek için olay yerine gelen itfaiye ekipleri, sokakların dar olması ve hatalı park eden araçlar nedeniyle olay yerine ulaşmakta zorlandı.Binadan çıkan dumanları gören mahalle sakinleri sokağa döküldü. Yangının çıktığı dairede oturan vatandaşlar, itfaiye ekiplerinin çalışmasını binanın balkonlarından izledi. Dumandan etkilenen daire sakinleri olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından tedavi edilirken yangın ekiplerin müdahalesiyle söndürüldü. Yangınla ilgili tahkikat başlattı. - BURSA

Osmangazi, İtfaiye, Bursa, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 27.02.2020 06:51 Kaynak: İHA
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