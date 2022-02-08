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5 katlı binada meydana gelen doğal gaz patlaması sonrası hasarlı yapı tamamen yıkıldı - Son Dakika

5 katlı binada meydana gelen doğal gaz patlaması sonrası hasarlı yapı tamamen yıkıldı

08.02.2022 12:53

Üsküdar'da dün 5 katlı binada meydana gelen doğal gaz patlaması güvenlik kamerası tarafından kaydedildi. Hasar bina ekipler tarafından tamamen yıkılırken, patlamada yaralanan 4 kişinin tedavisi deva ediyor.

Üsküdar, Valide Atik Mahallesi Abacıdede Sokak'ta dün öğle saatlerinde 5 katlı binanın dördüncü katında doğalgaz kaynaklı olduğu öğrenilen patlama meydana geldi.

BİR KAT ENKAZA DÖNDÜ

Olay sonrasında çekilen görüntülerde patlamanın etkisiyle bir katın neredeyse yok olduğu, duvarların yıkıldığı, camların patladığı görüldü.

Son dakika! ÜSKÜDAR'DA 5 KATLI BİNADAKİ PATLAMA ANI KAMERADA

BİNA TAMAMEN YIKILDI

Polis ekipleri olay yerinde güvenlik önlemi alırken 6 bina tedbir amacıyla tahliye edilmişti. Yaşanan olay sonrası hasar gören bina için yıkım çalışmaları gece adrese gelen iş makinalarıyla başladı. Gece boyunca devam eden çalışmalarla birlikte sabahın ilk saatlerine doğru bina yıkıldı. İş makinalarının bölgedeki çalışmaları devam ediyor.

PATLAMA ANI KAMERADA

4 kişinin yaralandığı patlamanın güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Patlamayla birlikte binadan çevreye eşya ve molozların saçıldığı görülüyor.

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Avrupa Türk İşadamları İşbirliği Konseyi, Doğalgaz, Patlama, Üsküdar, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika 3. Sayfa 5 katlı binada meydana gelen doğal gaz patlaması sonrası hasarlı yapı tamamen yıkıldı - Son Dakika


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SON DAKİKA: 5 katlı binada meydana gelen doğal gaz patlaması sonrası hasarlı yapı tamamen yıkıldı - Son Dakika
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